Vincenzo Agostino padre di Nino Agostino oggi che fine ha fatto

Vincenzo Agostino è il padre di Nino Agostino ucciso insieme a sua moglie Ida Castelluccio Cosa fa oggi il padre coraggio ritratto nel film Io so chi Siete.

Raccontata nel film Io so chi siete diretto da Alessandro Colizzi, l’omicidio di Nino Agostino è ancora oggi una delle più note nella storia della lotta a Cosa Nostra: agente della polizia di Palermo, venne ucciso a soli 28 anni, l’8 agosto 1989, assieme alla moglie Ida Castelluccio, incinta di due mesi. Il delitto avvenne a Villagrazie di Carini, vicino alla casa dei genitori di lui, dove la coppia si era recata per festeggiare i 18 anni della sorella del poliziotto, Flora. Da allora, suo padre Vincenzo Agostino, protagonista del film Io so chi siete, non ha mai smesso di chiedere giustizia per il figlio e la nuora. Il siciliano è divenuto noto come “padre coraggio” per la sua ostinata e coraggiosa lotta contro la mafia. L’omicidio del figlio è rimasto un mistero, con un lungo processo molto contorto, con dichiarazioni contraddittorie e tanti vicoli ciechi imboccati dalla giustizia italiana in questi anni, anche a causa dei molti depistaggi nelle indagini. Vincenzo Agostino, padre di Nino ucciso con Ida Castelluccio, si era lasciato crescere una lunga barba bianca, diventata una delle sue caratteristiche distintive: disse che se la sarebbe tagliata solo quando i mandanti dell’omicidio di suo figlio Nino sarebbero stati individuati e consegnati alla giustizia. Vincenzo Agostino oggi è morto all’età di 87 anni il 21 aprile 2024, senza aver potuto scoprire la verità sul delitto che gli ha distrutto la famiglia. Renato Schifani, il Presidente della Regione Sicilia, lo ha ricordato come “uno dei simboli di testimonianza antimafia e di impegno della società civile”. Agostino era rimasto solo, negli ultimi anni, dopo la morte della moglie, e compagna nella lotta per la verità sul figlio ammazzato, Augusta Schiera. La donna era morta nel 2019, anche lei di vecchiaia: sulla sua tomba, il marito aveva fatto scrivere “Una mamma in attesa di verità e giustizia oltre la morte”. In una delle ultime interviste prima di morire, rilasciata pochi mesi fa al sito Fanpage.it, Vincenzo Agostino si era scagliato contro il capomafia Matteo Messina Denaro, morto il 25 settembre 2023.

Vincenzo Agostino e gli indizi inascoltati sulla morte del figlio

Il padre di Nino Agostino lo aveva accusato per non aver voluto dire la verità nemmeno in punto di morte, lasciando i famigliari delle vittime della mafia soli e impossibilitati a scoprire cosa è successo ai loro cari. Al momento, una sola persona è stata condannata per l’omicidio di Nino Agostino, il boss mafioso Antonino Madonia, mentre altre sono ancora sotto processo. Nel 2016, il padre di Nino Agostino ha riconosciuto in Giovanni Aiello l’uomo con la faccia butterata che cercava il figlio poco prima dell’omicidio, ma non è stato possibile condannarlo, poiché Aiello è morto d’infarto l’anno seguente.