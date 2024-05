Annarita Torsello oggi: cosa fa e chi era l’ex moglie di Mike Bongiorno

Cancellata dal mondo del gossip, che fine ha fatto Annarita Torsello seconda ex moglie di Mike Bongiorno: è ancora viva?

Fece scandalo all’epoca il matrimonio durato appena due anni tra Mike Bongiorno e Annarita Torsello sulla carta sua seconda moglie prima di Daniela Zuccoli. Il presentatore televisivo era già reduce da un altro matrimonio, il primo, con Rosalia Maresca, sposata nel 1948, nozze poi annullate dalla Sacra Rota. A differenza della giovane di origine siciliane, l’ex moglie Annarita Torsello era famosa, non quanto Mike, ma comunque una giornalista di discreto seguito. Anche per questo entrambi non furono esenti dal lasciare interviste dove raccontarono dettagliatamente la genesi del loro divorzio e i dettagli su come si sono conosciuti prima che scoppiassero liti insanabili. Per quanto riguarda la biografia di Annarita Torsello, ricostruita da fonti dell’epoca, la sua data di nascita è 16 febbraio 1940 sotto il segno zodiacale dell’Ariete. Di origini italo francesi è nata e vissuta da adolescente a Bologna con la sua famiglia. Aveva una sorella maggiore di nome Luisella, il suo papà era imprenditore e la sua mamma parigina di cui tutti all’epoca decantavano la grande bellezza. Cresciuta con l’idolatria della Francia e della sua cultura, a 18 anni lasciò Bologna per sposarsi, dopo un fidanzamento lampo, con il produttore francese Daniel Garric di 20 anni più anziano e si trasferisce nella capitale transalpina. In contemporanea con gli scossoni della sua vita sentimentale, l’ex moglie di Mike Bongiorno avvia la sua carriera: di lavoro giornalista si occupava principalmente su varie riviste di editoriali di stampo progressista nella sezione cultura. La rottura con Daniel Garric per Annarita Torsello arriva nel giro di un anno e la coppia non ha figli. Passa qualche mese e la bellissima 26enne incontra ad un evento a Milano dove era accreditata per la sua professione il 44enne Mike Bongiorno all’apice del successo, già volto Rai. Tra i due scatta un colpo di fulmine dovuto principalmente alle differenze caratteriali che all’inizio hanno fatto da collante. Un amore da favola e da copertina che ha riempito le pagine delle riviste di gossip con posati e dichiarazioni al miele fino anche al reportage del loro matrimonio. Annarita Torsello e Mike Bongiorno si sono sposati a Parigi, con tanto di sponsor delle fedi Cartier, nel 1968. Con la sua seconda moglie il conduttore famoso per il motto “Allegria” ha avuto una convivenza da incubo. Probabilmente la differenza d’età tra i due, 18 anni, si è fatta sentire insieme a quella culturale. Annarita Torsello dichiarò sui giornali che non sopportava l’ignoranza e la banalità del volto Rai italoamericano e partigiano. Lui si difese strenuamente da quella che per lui era in sostanza una ragazzina smaniosa e insoddisfatta della sua vita. La notizia del divorzio arrivò direttamente dalla giornalista quando valigie alla mano si fermò dai paparazzi che la attendevano. I due vivevano a Milano in via Jacopo della Lana. Mike Bongiorno e la sua ex moglie Annarita Torsello non hanno avuto figli perché la donna non voleva averne. Avevano però un cane di grossa taglia di nome Lupo che è stato all’epoca è stato un interessante oggetto di gossip e ritenuto all’epoca uno dei motivi della rottura. Mike Bongiorno odiava Lupo perché gli avrebbe distrutto il suo giardino pensile, il più bello di Milano a suo dire, lei invece amava cane come un figlio. Quando si arrivò in tribunale i motivi della rottura ufficiali furono diversi da parte degli ex coniugi. Annarita Torsello e Mike Bongiorno si sono lasciati, a detta di lei, per quello che oggi si definirebbe mobbing psicologico. Lui pensava solo al lavoro in maniera estremamente pignola rendendo la convivenza egoriferita. Invece per il conduttore c’è stato un tradimento da parte della giornalista bolognese. RischiaTutto fu un grande successo e all’epoca la sigla del programma “Il Rischio”, che divenne una hit, venne scritta da Annarita Torsello e musicata da Georges Moustaki che la ha anche interpretata. Insomma a quanto pare i due dopo aver composto la canzone scapparono a Parigi per qualche giorno. Il divorzio tra Annarita Torsello e Mike Bongiorno fu abbastanza complicato perché lei cittadina francese dopo il primo matrimonio con Daniel Garric e lui americano. Proprio per questo vennero aperti due procedimenti, uno in Italia e uno a Parigi.

Annarita Torsello ex moglie di Mike Bongiorno oggi è viva?

È stato difficile cercare fonti sulla vita della giornalista chiamata La contestatrice dopo il suo divorzio dal conduttore di Rischiatutto. Salvo smentite risulta che Annarita Torsello oggi è viva all’età di 84 anni e si è divisa per lungo tempo tra Bologna e Parigi vivendo sempre di quella sua indipendenza, figlia culturale del 68, di cui è stata strenua bandiera. Non risulta che abbia avuto figli ma il famoso cane Lupo è vissuto con lei fino alla sua morte.