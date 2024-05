X Factor 2024 senza Fedez in giuria il gesto contro Achille Lauro

Ora è ufficiale, Fedez non ci sarà. A X Factor 2024 che inizia a settembre la giuria è stata rivoluzionata: Manuel Agnelli, Paola Iezzi (senza la sorella Chiara), Jake la Furia e Achille Lauro sono i nuovi giudici. Addio anche a Francesca Michielin, la nuova conduttrice è la cantante Giorgia reduce dallo stesso ruolo all’ultimo Festival di Sanremo. A sorpresa, o forse no, l’ex marito di Chiara Ferragni non figura tra i giudici di X Factor 2024 nonostante la scorsa edizione l’abbia vinta lui con la cantante e produttrice Sarafine. È vero, l’edizione 2023 del talent di Sky fu parecchio turbolenza in giuria. Prima il ricovero d’urgenza di Federico Lucia all’ospedale San Raffaele di Milano per un’ulcera sanguinante, e relativa trasfusione, durante i Bootcamp. In seguito le voci di una lite dietro il bancone della giuria di X Factor 2023 tra Fedez e Morgan con un presunto perentorio invito a scegliere tra i due dal rapper alla produzione. All’epoca la voce di Sapore smentí l’aut l’aut ma non negò la sua contrarietà ad una partecipazione dell’ex leader dei Bluvertigo al talent show di Sky. Infine divenne ufficiale Morgan licenziato dal programma a detta di Federico Lucia per colpa del suo comportamento al di fuori della diretta verso alcuni lavoratori che non appaiono in video. C’è un altro elemento, però, che rende un po’ strano Fedez fuori da X Factor 2024 nel ruolo di giudice. Sempre a detta di Morgan, lui avrebbe voluto in squadra Sarafine, che poi ha vinto, ma la produzione gli disse che doveva essere assegnata al rapper di Cigno Nero. Vera o falsa che sia l’affermazione del cantautore è spesso trapelata una certa stima da parte dei vertici del programma che ha lanciato I Maneskin nei confronti dell’ex marito di Chiara Ferragni, e come potrebbe essere altrimenti visto che si è sempre dimostrato perfetto nel ruolo al tavolo della giuria. Almeno a noi sembra ovvio il motivo per cui Fedez è fuori da X Factor 2024 nel ruolo di giudice.

X Factor 2024 Fedez Achille Lauro e un po’ di invidia

Si è evoluto a margine fare un cambiamento generale del team di lavoro, non a caso non è stato confermato nessuno della passata edizione visto che anche Ambra Angiolini e Dargen D’Amico non sono stati confermati tanto quanto nel ruolo di conduttrice Francesca Michielin. C’è però un dettaglio che ha reso notizia la nuova composizione dei giudici di X Factor 2024 e che riguarda il rapporto tra Fedez e Achille Lauro. Dopo la separazione tra Chiara Ferragni e il rapper si è vociferato di un flirt tra l’influencer del pandoro gate e il cantautore romano. L’indizio che aveva reso questa assurdo rumors una suggestione possibile guarda un gesto fatto dal cantante di Magnifico. Fedez e Achille Lauro erano in buoni rapporti, e si sono sempre definiti amici oltre che colleghi, visto che hanno fermato insieme la hit estiva Mille, con la straordinaria partecipazione di Orietta Berti. Dopo la rottura con Chiara, Fedez ha tolto il segui su Instagram a Lauro che ha ricambiato la scortesia. Qualche malpensante ha dedotto che la lite social tra i due protagonisti della scena musicale italiana sia stato frutto non di un corteggiamento da parte di Achille Lauro a Chiara Ferragni bensì per il ruolo di giudice a X Factor 2024 del cantante di Bam Bam Twist.