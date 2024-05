Maura Albites oggi che fine ha fatto la moglie di Paolo Villaggio

59 anni: tanto è durato il matrimonio tra Paolo Villaggio, famosissimo attore e autore comico genovese, e Maura Albites. L’uomo dietro Fantozzi ha avuto un unico grande amore nella sua vita, infatti, che è durato fino alla sua morte, avvenuta a Roma il 3 luglio 2017, all’età di 84 anni. Ma la storia tra loro iniziò che erano molto giovani, nella città natale di entrambi, Genova: era più o meno la metà degli anni Cinquanta, Paolo Villaggio aveva 22 anni ed era un giovane attore da poco entrato a fare parte della Compagnia Goliardica Mario Baistrocchi, mentre la sua futura moglie aveva appena 15 anni, sette in meno di lui. I due si sono conosciuti durante una giornata trascorsa al mare. Maura Albites era una giovane ragazza genovese dal carattere già molto moderno, libero e indipendente: l’unione tra lei e Villaggio non piacque infatti alle rispettive famiglie. Troppo poco borghese la giovane donna per i gusti della futura suocera, troppo scapestrato e balordo Villaggio per i genitori di lei. Il futuro autore di Fantozzi era infatti iscritto a Giurisprudenza all’Università, ma si dedicava soprattutto al teatro e non sembrava potere avere grandi prospettive. Invece, gli anni che seguirono lo videro affermarsi come scrittore, autore e interprete di grande fama e molto apprezzato in tutta Italia. Nel 1958, appena Maura Albites fu maggiorenne e libera di sposarsi senza il consenso dei genitori, la coppia convolò a nozze in comune quando lei era già incinta. Da allora non si sono più lasciati, anche se i momenti di difficoltà non solo mancati, e in particolare i tradimenti. In una vecchia intervista, interrogato sul fatto se avesse mai tradito la moglie, Paolo Villaggio rispose: “Tutte le volte che ne ho avuto la possibilità”, per poi aggiungere che anche lei lo aveva tradito spesso.

Maura Albites e le mogli di Fantozzi

Eppure, nonostante questo, la loro unione è durata per tutta la vita, e hanno avuto anche due figli: Elisabetta e Pierfrancesco. Oggi Maura Albites ha 84 anni e si è sempre tenuta lontana dai riflettori, nonostante la fama del marito, vivendo la sua vita in maniera discreta e riservata. Non ha mai rilasciato interviste né rivelato nulla sulla sua vita, infatti tutto ciò che sappiamo sul suo conto è stato rivelato o dal marito o dalla figlia Elisabetta nel corso di alcune interviste. L’ultima uscita pubblica è stata nel 2017 per la morte del marito e alla camera ardente al Campodiglio. Inoltre ha presenziato alla presentazione del docufilm La voce di Fantozzi in cui ha rivelato in realtà di aver lavorato. Ha contribuito a scrivere e soprattutto a trascrivere i libri di suo marito Paolo Villaggio perché neanche lui capiva la sua scrittura e solo lei riusciva ad interpretarla e sapeva riordinare gli appunti. Maura Albites oggi è viva e risiede a Roma dove si era trasferita da tempo per il lavoro del coniuge. Per tanti anni e ancora oggi Milena Vukotic viene vista come la moglie di Paolo Villaggio perché l’attrice più conosciuta tra quelle che hanno interpretato Pina, la moglie di Fantozzi. In realtà la prima interprete del ruolo è stata Liù Bosisio che ha rivestito il ruolo della compagna del ragioniere nel primo, secondo e quinto film della saga. Tutte le altre pellicole, fino all’ultima, ha visto invece la presenza nel cast di Milena Vukotic. In merito alla moglie di Fantozzi c’è anche una piccola curiosità, infatti Anna Mazzamauro, diventata poi la signorina Silvani, si era candidata per il ruolo di Pina. La produzione decise poi di affidarle invece quello della femme fatale di cui era innnamorato Fantozzi.