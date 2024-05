Eric Netflix storia vera: rapimento a cui è ispirato Benedict Cumberbatch

Eric miniserie Netflix racconta la vera storia di un’intricata vicenda di cronaca. La trama si sviluppa sulla ricerca di due bambini scomparsi. La nuova serie con Benedict Cumberbatch gioca sulla realtà del dramma delle due devastanti sparizioni. Il detective Michael Ledroit (McKinley Belcher III) cerca di rintracciare Edgar Anderson, ma questo lo spinge a tornare su un’indagine precedente che coinvolge la corruzione della polizia e il traffico di prostituzione in un nightclub. L’ambientazione realistica degli anni ’80 di Eric di Netflix rende la storia ancora più credibile e il cast della serie immerge completamente gli spettatori nella sua narrazione. Sebbene molti elementi della miniserie con Vincent Anderson (Cumberbatch), compreso il pupazzo parlante che ricorda Fantaghirò, sono stati romanzati per la piattaforma streaming, si può intuire che le sparizioni dei due bambini siano radicate nella realtà. Entrando nel dettaglio non una sola storia vera di cronaca ha ispirato Eric di Netflix, bensì un mix di reali casi di cronaca, sullo stile di Gomorra per intenderci. Edgar Anderson e Marlon Rochelle non esistono nella realtà, anche se le loro sparizioni assomigliano a molti altri casi di persone scomparse negli anni Ottanta. La miniserie con Benedict Cumberbatch cattura accuratamente il periodo in cui è ambientata, dall’epidemia di AIDS all’aumento del numero di clochard. Grazie a questi dettagli, la serie di Netflix dà alle indagini di Ledroit uno sfondo credibile. Dunque i personaggi, i misteri e le soluzioni non esistono nella realtà per come sono. A rivelare la scelta particolare dietro lo show in 6 puntate ci ha pensato la sceneggiatrice Abi Morgan. La veria storia di Eric di Netflix non è nel singolo caso specifico, piuttosto si è preferito concentrarsi su un periodo buio degli Anni ’80, crudo quanto reale. L’ambientazione, infatti, è curata nei minimi dettagli. Chiunque abbia familiarità con i cold case di trenta anni fa, ricorderà i rapimenti molto diffusa. La trama della serie riesce a inquadrare la paura e ciò che succeda in una città cosmopolita come New York. Anche in Italia si respirava la stessa aria, l’Anonima sarda per anni ha terrorizzato l’opinione pubblica. Marlon diventa uno di quei bambini, con il suo volto affisso su poster e cartoni del latte in giro per gli States. La sua tragedia sembra familiare perché lo è. Anche se i nomi non coincidono, molte famiglie hanno vissuto lo stesso incubo.

Eric Netflix i veri fatti di cronaca a cui è ispirato

Quando sono emerse le prime notizie sulla serie, è stato affermato che la vera storia di Eric di Netflix potrebbe essere paragonato alla storia di Etan Patz, un bambino di sei anni scomparso mentre andava a scuola a Manhattan nel 1979, per poi non essere più visto. Abi Morgan ha confermato che quel ragazzino nello specifico non è Marlon.