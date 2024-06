La bambina che non voleva cantare replica o nuova fiction?

Vi sarete chiesti perché proprio a Nada è stata dedicata una fiction Rai. In effetti se non avete visto La bambina che non voleva cantare, edita da RaiFiction nel marzo 2021, il dubbio giustamente vi viene ed è lecito. In pochi però sanno che il film tv diretto da Costanza Quatriglio è in realtà ispirato all’autobiografia della cantante Il mio cuore umano. Quello che colpisce è la vera storia di Nada che per la prima volta viene messa nuda e cruda su carta e su schermo. Lei non aveva nessuna voglia di cantare, di lasciare il suo paese e le sue certezze da ragazzina per intraprendere una carriera che nemmeno aveva sognato. Eppure si ritrova sul palco del Festival di Sanremo a soli 16 anni, è l’edizione della kermesse del 1969 e che rappresenta la svolta della sua vita. La trama de La bambina che non voleva cantare parte come un flashback di quel debutto da quel Ma che freddo fa che è diventato iconico e ci fa vedere l’infanzia della cantante. Una Nada bambina non comprende ancora appieno il grande talento che invece vedono in lei chi le sta attorno soprattutto i suoi genitori e suor Margherita. Accanto a lei il fido maestro Leonildo che nel cast de La bambina che non voleva cantare è interpretato da Paolo Calabresi. Meno spazio alla vita privata della cantante che ancora oggi è sposata con Gerardo Manzoli, ex bassista de I Camaleonti e che si è dedicato alla carriera musicale della moglie lasciando la sua band. Nada ha avuto una sola figlia, Carlotta, che oggi è diventata direttrice di produzione e lavora sul grande schermo. La bambina che non voleva cantare fiction in onda l’1 giugno 2024 è una replica del 2021 e che viene riproposta in una sola puntata sotto forma di film tv. Ovviamente come periodo estivo anche quest’anno i palinsesti sono stravolti da repliche e riproposizione di fiction e programmi già andati in onda. Da tempo soprattutto Raiuno ha dato spazio ai suoi prodotti migliori come Makari in replica o il best di Domenica In. Questo è il casto di La bambina che non voleva cantare che viene riproposto nella tv di stato a tre anni dall’ultima volta.

La bambina che non voleva cantare ascolti

La prima messa in onda di La bambina che non voleva cantare su Raiuno è stata il 10 marzo 2021 e all’epoca ottenne un ottimo riscontro di ascolti. La fiction dedicata a Nada conquistò 5 milioni e 582 mila spettatori con uno share del 23,2%, numeri che hanno spinto probabilmente la Rai a ripescare questa serie, poco considerata, e riproporla al suo pubblico in un periodo dove scarseggiano prodotti originali.