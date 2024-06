Chi è andato in finale all’Isola dei Famosi 2024

Il 5 giugno andrà in scena l’ultimo atto de L’Isola dei Famosi 2024, edizione che non ha mancato di critiche per la conduzione di Vladimir Luxuria, 58 anni, ma anche per gli ascolti non eccellenti. Di certo c’è che la semifinale andata in onda ha decretato i sei finalisti che si giocheranno la vittoria di uno dei reality sicuramente più faticosi e debilitanti per la carenza di cibo. Ed uno dei momenti chiave dell’inter reality è andato in onda proprio ieri: ci riferiamo al rito di guardarsi nello specchio da parte dei concorrenti che così possono “ammirare” quanti chili siano dimagriti nel corso dell’edizione. La grande attesa per la scoperta dei finalisti, invece, è stata esaurita nel corso della puntata. C’era da scoprire chi avrebbe raggiunto nell’ultimo atto Edoardo Stoppa, 54 anni, il compagno dell’ex velina Juliana Moreira ed il primo finalista assoluto di questa edizione certificato già dalla scorsa puntata. Nella trasmissione andata in onda ieri sono stati decretati anche Alvina Verecondi Scortecci, 34 anni, avvocato, Artur Dainese, 34 anni, modello dalle origini ucraine, Aras Senol, 31 anni, attore e modello turco ed Edoardo Franco, 27 anni, chef italiano. Una sola donna, insomma, ad evidenziare quanto abbiano inciso poco nell’economia del gioco in questa edizione. Finalista segreto, invece, Samuel Peron, 42 anni, ballerino che sarà costretto a vivere in solitaria gli ultimi tre giorni del surviving show.

Potrebbe interessarti anche: Ni una mas chi ha ispirato la serie Netflix nella realtà

L’Isola dei Famosi gli eliminati in semifinale e favoriti per la vittoria

La semifinale si è sviluppata senza clamorosi colpi di scena tantomeno discussioni o olemiche. Una puntata filata liscia, insomma, a tratti noiosa ed incentrata soprattutto sul decretare e sullo scoprire i finalisti di questa edizione. La semifiinale si è svolta attraverso televoti flash e prove fisiche: modalità, queste, che hanno poi decretato coloro che si giocheranno la vittoria finale. Ultimo leader decretato è stato Artur Dainese. I cinque (escluso Samuel Peron), vivranno gli ultimi tre giorni dell’edizione a Playa Final. Eliminata sul finire della puntata, invece, Matilde Brandi, 55 anni, arrivata solo ad un passo dalla finale di questa edizione. Ma chi potrà vincere questa edizione? Chi è il principale favorito? Gli scommettitori danno ormai da tempo per favorito assoluto, quasi esclusivo, Edoardo Stoppa. Se l’inviato di Striscia la notizia dovrebbe vincere a mani basse, attenzione alle sorprese. Queste possono essere rappresentate da Alvina Verecondi Scortecci ed Artur Dainese che potrebbero piazzare la zampata finale. tra tre giorni sapremo e soprattutto calerà il sipario si una delle edizioni più brutte e meno memorabili della storia: di certo in molti non sentiranno la mancanza di un’edizione che ha decisamente deluso per quanto riguarda lo show.