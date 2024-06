Geek Girl 2 si farà? Potrebbero essere sei le stagioni

La vita di Harriet cambia radicalmente e in maniera del tutto improvvisa, quando inaspettatamente le viene proposto di diventare una modella. Giovane studentessa delle superiori, è una ragazza goffa, secchiona (geek, in inglese), poco popolare a scuola e nemmeno particolarmente attraente, eppure è su di lei che cadono gli occhi di due agenti della Infinity Models, che la preferiscono all’amica Nat. Geek Girl è un dramma per adolescenti con una trama accattivante, che non a caso è diventato una serie Netflix che sta già raccogliendo non pochi consensi tra il pubblico, anche in Italia. I primi dieci episodi sono disponibili sulla piattaforma e i fruitori del servizio streaming si stanno già domandando se Geek Girl 2 si farà. Una seconda stagione della serie con protagonista l’attrice inglese Emily Carey (Wonder Woman, Tombe Raider, House of the Dragon) è difficile da prevedere. Geek Girl è uscita solamente il 30 maggio su Netflix, per cui come in tutti questi casi è ovvio che sia ancora troppo presto per sapere se ci sarà un sequel. La piattaforma, che ha anche prodotto lo show, lascerà passare ancora qualche settimana prima di valutare i dati sullo streaming e considerare se rinnovare la serie. Per il momento, dunque, nessuno si è ancora pubblicamente sbilanciato in merito a una Geek Girl 2, anche se l’interesse online per lo show sembra sottintendere un discreto successo per questo prodotto.

Geek Girl 2 la possibilità che ha Netflix

In genere, le serie per adolescenti riscuotono sempre favori positivi e possono contare su rinnovi abbastanza sicuri. Dalla sua, Geek Girl ha anche il fatto di non essere uno show in costume, con ambientazioni particolarmente complicate e che non richiede grandi effetti speciali: in poche parole, a costi di produzione abbastanza bassi, che rendono più facile proseguire con ulteriori stagioni. Un altro importante elemento da considerare è che Geek Girl è tratta da una serie di romanzi omonima, la cui autrice è Holly Smale. Il primo libro, che ha ispirato questa prima stagione della serie Netflix, è uscito nel 2013, ottenendo un grande successo sia di pubblico che di critica, grazie alla vittoria del Waterstones Children’s Book Prize. In tutto, sono stati realizzati sei libri, per cui volendo Netflix potrebbe portare avanti a lungo la produzione della sua serie, avendo non poco materiale a disposizione. Non resta dunque che attendere che nei prossimi mesi la piattaforma comunichi quale futuro avrà Geek Girl. Nel caso in cui dovesse effettivamente arrivare il rinnovo per una seconda stagione, potremmo vedere Geek Girl 2 tra la fine del 22025 e l’inizio del 2026, visti i tempi medi di produzione di una serie di questo tipo. Presumibilmente, anche la seconda annata conterebbe dieci episodi come quella attuale, e il cast principale verrebbe riconfermato.