Geek Girl come finisce: Harriet e Nick stanno insieme?

Arriverà il lieto fine romantico per Harriet, la protagonista di Geek Girl? La nuova serie di Netflix ha debuttato il 30 maggio e si è rivelato un vero fenomeno sulla piattaforma. Merito di una protagonista convincente (l’attrice britannica Emily Carey, già vista in Wonder Woman, Tomb Raider e House of the Dragon) e di una trama sorprendente e coinvolgente. Harriet Manners è infatti una ragazza di 15 anni di una scuola britannica, poco appariscente e più concentrata sullo studio che su altro, che inaspettatamente si ritrova scelta per diventare una modella. La sua vita cambia radicalmente, e la nuova esperienza la costringe a confrontarsi con un tipo di vita del tutto diverso da quello che aveva prima. Tanti allenamenti e prove per trasformarsi in una classica geek girl (una “secchiona”, diremmo in Italia) in una promettente top model. Ad aiutarla in questa impresa ci sarà anche Nick Park (interpretato da Liam Woodrum), un giovane modello di grande fama che prende in simpatia la protagonista della serie Harriet e inizia a sostenerla. Immancabilmente bellissimo, la ragazza non può che innamorarsi di lui dal primo momento, e pure Nick non sembra affatto dispiacersi della compagnia di lei. Dal loro primissimo incontro alla London Fashion Week, i due iniziano a passare molto tempo insieme, ma tra di loro l’amore sembra non poter mai sbocciare davvero, ma riusciranno finalmente a mettersi insieme?

Potrebbe interessarti anche: Geek Girl 2 si farà? Potrebbero essere sei le stagioni

Geek Girl cosa succede a Nick e Harriet: la verità nei libri

Alla fine del decimo episodio di Geek Girl, l’ultimo di questa prima stagione, arriverà la fatidica risposta a questa curiosità: sì, Harriet e Nick avranno un appuntamento insieme, finalmente. Come si svilupperà la loro relazione, però, è un tema che potrà essere affrontato solamente in futuro, se lo show avrà un seguito (al momento non è stato ancora confermato). Geek Girl è tratta da una serie di sei libri quindi è possibile già ora conoscere il destino dei due protagonisti che sono stati interpretati nella serie Netflix da Emily Carey e Liam Woodrum. Nei libri, Nick e Harriet alla fine si mettono insieme diventeranno una coppia e resteranno tale per un po’, fino a che lei non deciderà di interrompere la loro relazione e lui se ne andrà in Australia, il suo paese d’origine. Qualche tempo dopo, Nick e Harriet dopo alcune vicissitudini torneranno a frequentarsi, e alla fine la loro relazione ricomincerà felicemente. Insomma per i fan della serie Netflix Nick e Harriet stanno insieme e sono destinati a rimanere tali. Va comunque detto che il personaggio di Nick nei libri di Geek Girl è molto diverso rispetto alla serie: innanzitutto, il suo nome è Nick Hidaka, e soprattutto non è un modello famoso. Per cui, anche nelle eventuali prossime stagioni la storia della loro relazione potrebbe subire dei cambiamenti.