Temptation Island 2024 coppie: Siria e Matteo cosa non convince

Pochi giorni ancora – addirittura si parla del 13 giugno come data della messa in onda – e tornerà su Canale 5 il reality show Temptation Island. La nuova edizione è infatti in programma per questo mese e dopo un anno di assenza, è annunciata davvero in pompa magna. I telespettatori saranno animati come sempre dalla stessa domanda: nell’isola dei tradimenti per eccellenza, riusciranno le coppie a non subire l’influenza di tentatori e tentatrici? In attesa che il programma inizi, la produzione ha già deciso di regalare una gustosa anticipazione: sono stati infatti svelati i nomi della prima coppia che parteciperà a Temptation Island: si tratta di Siria Pingo, 22 anni, e Matteo Vitali. Eppure i due non convincono appieno. I fan della trasmissione, infatti, hanno notato alcune incongruenze, non ultima le foto che ritraggono i due insieme. Risale al 2019, infatti, l’ultima immagine in cui i due sono insieme, peraltro in occasione del 18mo anno di età di Siria, nel mese novembre. Insomma, troppo tempo trascorso per non lasciare qualche sospetto di troppo.

Chi sono Siria e Matteo la prima coppia di Temptation Island 2024

La prima coppia dell’edizione di Temptation Island, come detto, sono Siria e Matteo, fidanzati da sette anni. I due, come sempre accade, si sono presentati ai microfoni di Witty Tv. La ragazza, 22 anni, è originaria di Gela, in Sicilia, ma vive ormai da tempo a Massa Carrara. Su Instagram è molto attiva e vanta oltre 3mila follower. Ha scritto alla produzione del programma perché negli ultimi anni è cambiata e vuole capire se va ancora bene per il suo compagno. Ha spiegato come in due anni abbia perso ben 85 kg ed ora vuole solo divertirsi e mostrarsi così com’è. Insomma, un cambio davvero radicale per Siria pronta a mettersi in gioco in quest’avventura. Peraltro Siria non ha consultato il fidanzato al momento di inviare la richiesta al programma come ammesso dallo stesso Matteo. Il ragazzo, che ha una passione per birra e tatuaggi ed è poco attivo su Instagram, con 300 follower circa, ha infatti spiegato di aver saputo tutto solo successivamente. Inizialmente non avrebbe voluto partecipare perché, a sua detta, non vi sono problemi all’interno della coppia. Di certo c’è che Matteo ha lasciato trasparire della gelosia nei confronti della sua fidanzata. Ha infatti spiegato come ora, dopo il netto dimagrimento, tanti i ragazzi che la osservano e le ronzano intorno maggiormente, una situazione che gli provoca fastidio. E chissà quale sarà la sua reazione quando i tentatori si avvicineranno con insistenza alla bella Siria. Di certo c’è da capire quale sarà l’epilogo della coppia dopo il viaggio attraverso i sentimenti.