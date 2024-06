Che Dio ci Aiuti Erasmo Genzini che fine ha fatto: nuova vita

Sono lontani i tempi in cui Erasmo Genzini è stato protagonista del cast di Che Dio ci aiuti 6 in cui interpretava l’omonimo Erasmo, fratello di suor Angela che viene deluso ancora una volta dal padre che gli estorce un rene con l’inganno. Nato a Gragnano in provincia di Napoli il 17 febbraio 1991 l’attore ha raggiunto rapidamente una forte popolarità diventata nel tempo meno rilevante ma continuativa. Lo abbiamo lasciato nella fiction Che Dio ci Aiuti fidanzato con Ginevra interpretata da Simonetta Colombu, pronto ad archiviare la sua vita fatta di piccoli furti e espedienti. Erasmo Genzini oggi continua con la sua vita da attore, ha preso parte in TV a Buongiorno Mamma 2 e al cinema nel film dei Me contro Te e in Hotspot Amore senza rete uscito il 6 giugno al cinema. Non solo, il fratello di Suor Angela in Che Dio ci Aiuti è pronto a stregare i cuori delle telespettatrici come protagonista nel cast di Mina Settembre 3 al fianco di Serena Rossi e Giuseppe Zeno. Non solo però grandi successi nel campo lavorativo ma tante novità anche nella vita privata di Erasmo Genzini. L’attore di origini napoletane è infatti diventato papà molto giovane per i tempi di oggi. Infatti nel 2022, nello specifico 6 dicembre, è nato Espedito. La mamma del figlio di Erasmo Genzini è Federica Esposito, fidanzata con cui sta praticamente da una vita perché si sono conosciuti da ragazzini tra i banchi di scuola. La donna è un’influencer. L’attore che ha partecipato al cast di Che Dio ci Aiuti 6 in realtà, prima dell’esplosione di popolarità, aveva già un discreto seguito in fatto di fiction. Aveva avuto un ruolo ne La Squadra e in Sotto Copertura prima e seconda stagione. Essendo della scuola napoletana non poteva mancare nel suo curriculum anche una parte in Un Posto al Sole, vera gavetta per tanti giovani attori.

Erasmo Genzini Mare Fuori: cosa c’è di vero

Secondo molti, oltre alle fiction sopracitate, Erasmo Genzini avrebbe avuto anche un ruolo in Mare Fuori. La deduzione nasce dalla sua presenza al matrimonio di Carmine Recano, il comandante dell’IPM più famoso d’Italia. Un’associazione però sbagliata perché Erasmo Genzini non ha mai fatto Mare Fuori. Con il collega hanno condiviso il palcoscenico dei principali teatri dello Stivale con lo spettacolo Mine Vaganti, adattamento del film di Ferzan Ozpetek. Rispetto a come lo vediamo in Che Dio ci Aiuti, come fidanzato di Ginevra, Erasmo Genzini ha cambiato il suo look anche per esigenze cinematografiche. In Hotspot e Mina Settembre 3 lo ritroviamo con i capelli più corti e rasati ai lati e gli orecchini. Sul suo profilo Instagram ufficiale @erasmogenziniofficial l’attore condivide tantissime foto della sua famiglia. In particolare scatti con la fidanzata Federica Esposito e suo figlio Espedito.