Adele Baldassarre genitori: parente di un tenore e un politico

La cronaca nera di questi giorni ha un triste caso: è morta Adele Baldassarre una ragazzina di soli 16 anni di Scandiano, in Provincia di Reggio Emilia. Fronte gossip è giusto ricordare quanto sia stata un giovane talento con il sogno di diventare cantante. La ragazzina di Scandiano scomparsa a causa di un malore improvviso nel sonno (sarà l’autopsia a spiegare il perché di questo decesso prematura) frequentatava il terzo anno del Liceo Sigonio di Modena, indirizzo coreutica. Magari l’avremmo vista in un talent show, ad Amici o a X Factor, purtroppo per la 16enne l’ultima esibizione è stata nel coro specialisti del suo istituto con la sua magnifica voce. La musica, infatti, è un dono di famiglia. Lo zio di Adele Baldassarre è Riccardo Zanellato tenore di fama internazionale e tra gli italiani del settore più famosi all’estero. Fratello della mamma della ragazzina di Scandiano morta nel sonno, giusto per capirci di chi stiamo parlando, ha studiato con lo stesso Maestro del compianto Luciano Pavarotti: Arrigo Pola. Da anni collabora con Riccardo Muti e tra i Teatri dove è di casa spiccano il San Carlo di Napoli, l’Opera di Roma e il Théâtre des Champs-Elysées di Parigi. Per quanto riguarda il resto della famiglia, i genitori di Adele Baldassarre sono Federica Zanellato e Rocco Baldassare. La madre della ragazza è originaria di un altro paese emiliano, Polesine Camerini, di lavoro è una maestra elementare ed ex edicolante. Il padre della 16enne di Scandiano morta per un malore improvviso è chef e pizzaiolo. La famiglia della giovane Adele da parte di mamma è molto famosa a livello locale non solo per il tenore Riccardo. Il nonno materno della cantante è Antonio Zanellato, allanatore e dirigente sportivo di recente all’ASD Porto Tolle nel ruolo di Vice Presidente. Invece lo zio di secondo grado di Adele Baldassarre Angelo Zanellato (fratello del nonno) è un politico di comprovata esperienza. In passato ha operato come consigliere regionale dell’Emilia Romagna e attualmente è segretario provinciale del Pd di Rovigo. A riportare i dettagli sulla famiglia della ragazzina di Scandiano è la Gazzetta di Reggio.

Adele Baldassarre e il suo primo inedito

Adele Baldassarre fin da bambina ha studiato canto e pianoforte. In questi ultimi anni il suo idolo era il cantautore romano Ultimo che spesso suona accompagnato da questo strumento musicale. Per questo nonostante la giovane età aveva inciso il suo primo singolo dal titolo Marilú. Il testo della canzone ha un forte valore sociale, è dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne.