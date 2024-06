Vite al Limite Charles oggi: rifiuta Nowzaradan e ci guadagna

Tanti scontri e un finale quasi scontato. Charles di Vite al Limite sembrava uno dei classici casi che si vedono nel programma in onda su Real Time e che spesso e volentieri si rifiutano di seguire il percorso imposto dal dott. Now. Del resto Charles Bridgeman, originario di Everett in Washington, sa bene cosa significa mettere a rischio la propria vita per una dipendenza. Nella puntata di Vite al Limite il paziente del dott. Nowzaradan ha spiegato più volte che, rispetto a gran parte di coloro che hanno partecipato al programma, non c’è stato solo il cibo a complicare la sua quotidianità. Il cibo è sempre stato una fonte di conforto per lui, ,ma Charles di Vite al Limite è stato dipendente dalla metanfetamina per un decennio. Questa dipendenza ha portato sua madre e sua nonna a cacciarlo di casa, lasciandolo senza tetto per un certo periodo di tempo e portandolo addirittura al carcere. Il paziente però è riuscito a superare questo grande ostacolo andando in riabilitazione e disintossicandosi qualche anno prima di partecipare alla trasmissione del dott. Now. Per questo i fan del programma hanno sperato da subito che dopo Vite al Limite Charles oggi abbia cambiato vita e abbia raggiunto un altro incredibile traguardo. A poco di più di 30 anni, era accudito da suo fratello Brad e sua sorella Cheyana, un dettaglio non da poco che viene sottolineato durante la puntata a lui dedicata. Un lavoro a tempo pieno per entrambi perché Charles Bridgeman non riusciva a prepararsi da mangiare e faceva fatica a camminare. Per questo per lui era necessario un percorso davvero difficile da affrontare considerando anche che gli scontri con il dott Nowzaradan non sono mancati.

Charles Vite al Limite oggi: peso e l’annuncio social

Charles di Vite al Limite oggi in una foto pubblicata su Facebook

Partito da un peso di 307 kg Charles di Vite al Limite è riuscito alla fine a perdere i kg necessari per ottenere l’ok dal medico e poter ricevere l’intervento chirurgico tanto atteso. Alla fine però ha rifiutato ogni tipo di operazione. Un colpo di scena clamoroso dovuto al fatto che il paziente non voleva trasferirsi a Houston e perché grazie al fratello era riuscito a trovare il suo equilibrio. Alla fine di Vite al Limite Charles ha detto che voleva continuare i suoi sforzi per perdere peso e solo in un secondo momento avrebbe pensato ad un possibile intervento. Per questo tutti si chiedono come sia andato e se dopo Vite al Limite Charles oggi abbia deciso di sottoporsi all’intervento chirurgico o meno. Secondo il suo profilo Facebook, vive ancora a Everett, Washington, e ha continuato a perdere peso. Addirittura riesce a portare a passeggio i suoi cani e ha sorpreso tutti con un annuncio sui social che ha spiazzato tutti. Infatti Charles di Vite al Limite oggi pesa 174 kg riuscendo così a perdere più di 130 kg. Dopo aver adottato il piano dietetico del Dr. Nowzaradan e sviluppato una routine di esercizi, il paziente aveva già ottenuto un traguardo clamoroso perdendo circa 30 kg, una cifra che in tanti che hanno partecipato al programma di Real Time non hanno ottenuto. Successivamente a settembre 2023 aveva scritto di essere sceso sotto i 175 kg sorprendendo tutti. Non si sa se Charles Bridgman abbia avuto questa significativa perdita di peso esclusivamente con la dieta o se abbia effettivamente fatto l’intervento bariatrico con il dott. Now. Nel primo caso rappresenterebbe una beffa per l’esperto chirurgo bariatrico. Alla fine però ciò che conta è il traguardo raggiunto e l’incredibile forza di volontà avuta.