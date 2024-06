Terra Amara che fine fa Zuleyha, Fikret, i figli e tutti quanti

L’ultima puntata di Terra Amara andata in onda in Italia sabato 8 giugno 2024, diciamolo, ha un finale un po’ frettoloso, indegno per i milioni e milioni di telespettatori che vogliono sapere che fine hanno fatto i loro beniamini dopo le vicende di Cukurova. Infatti, è già noto solo che hanno fatto una brutta fine Ylmaz, Demir e Hakan, i tre mariti di Zuleyha morti in circostanze tragiche, rispettivamente incidente d’auto e omicidio per mano di Abdulkadir e Betul. Anche per la dottoressa Mujgan c’è stata una prematura scomparsa in un disastro aereo, così come è stata ammazzata da sua zia Behice la madre di Demir, Hunkar. In Terra Amara ha detto addio ai telespettatori ben prima del gran finale anche lo zio di Fikret, Fekeli, assassinato sempre dal perfido Abulkadir quando aveva scoperto la vera identità di Mehmet, in realtà Hakan. Infine sono morte in malo modo anche la moglie di Cetin e quella di Gaffur, ossia Gulten e Sanihe, buttate sotto dall’auto da Osan, figlio di Colak, che ha commesso omissione di soccorso. Fatto il conto di personaggi morti in Terra Amara, nell’ultima puntata della soap turca una voce fuori campo fa il resoconto degli altri personaggi e del loro destino vent’anni dopo i fatti di Cukurova. Partiamo da che fine fanno Zuleyha e Fikret. Non si metteranno mai insieme, il personaggio interpretato da Hilal Altinbilek rimarrà sola e si dedicherà alla beneficenza con i soldi dei mariti defunti godendosi l’affetto di figli e nipoti. Fikret si trasferirá a Instanbul con la moglie Zeynep e si ritirerà dalla vita di imprenditore per godersi la pensione. Per quanto riguarda invece che fine faranno i figli di Zuleyha e quelli di Fikret saranno dei grandi imprenditori: Kerem Ali e Mujgan venderanno le quote paterne della azienda per crearne una loro con grande successo. Adnan e Leyla, invece, acquisita interamente la Yaman Holding la porteranno ai vecchi fasti come il padre Demir. Inoltre, Adnan figlio di Zuleyha e Ylmaz, preferirà lasciare tutto alla sorella e studierà cinema in Inghilterra. Il suo primo film vincerà un premio in Turchia poi si dedicherà a quello che ritiene il suo progetto di vita, un film che racconterà la storia di sua mamma Zuleyha e che verrà presentato al Festival di Berlino. Il capitolo buoni della soap turca termina con un bella pagina d’amore. In Terra Amara Cetin non muore si risposa con una tale Aysel e avrà una figlia, anche Gaffur ritroverá una nuova compagna in Guslum e avrà un figlio. Uzum, la figlia adottiva di Gaffur, diventerà un grande medico e direttrice di una critica pediatrica a Chicago.

Terra Amara che fine fa Abdulkadir

Ora tocca ai cattivi di Bir Zamanlar Çukurova. Una brutta fine attende nell’ultima puntata di Terra Amara Abdulkadir, Betul, Vahap e Colak. Abulkadir muore in carcere vittima di alcuni delinquenti che lo vedevano con cattivo occhio, a nulla è valsa la grazia con cui aveva ottenuto l’ergastolo. Dopo la tragica notizia il fratello Vahap, rinchiuso in una clinica psichiatrica si suicida buttandosi giù dal terrazzo. Anche Colak muore in prigione ma di malattia, diabete qualche anno dopo. Betul si salva, avrá uno sconto di pena e dopo 24 anni uscirà di galera rifacendosi una vita in solitudine. La madre Sermin muore di infarto qualche anno prima mentre lavora duramente da inserviente. Una piccola curiosità, la dolce nonnina Azize passerà a miglior vita solo a 109 anni diventando la più anziana di Cukurova.