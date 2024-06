Terra Amara è la storia vera di Zuleyha: il film

Oltre a mostrarci cosa accadrà ai personaggi di Terra Amara 20 anni dopo la fine della soap opera turca, l’ultima puntata presenta a corredo dell’episodio un breve video in cui viene rivelato il futuro di uno dei figli di Zuleyha: Adnan Yaman. Il figlio avuto in realtà dal personaggio interpretato da Hilal Altınbilek con Yilmaz sceglierà di non seguire le orme del padre adottivo Demir e di lasciare l’azienda di famiglia, la Yaman Holding, esclusivamente nelle mani di sua sorella Leyla dopo che anche i figli di Fikret hanno deciso di vendere le loro quote per fondare un’impresa tutta loro. Il piccolo Adnan viene visto poco nella serie dato che ha poco più di sei anni nell’ultima puntata in quanto il racconto è incentrato sugli adulti di Cukurova e degli intrighi fatti di lotta al potere, denaro e amori non corrisposti. Proprio per questo si è vociferato anche sui social di una nuova stagione di Terra Amara 20 anni dopo le vicende di Zuleyha, Demir e Fikret che raccontasse la nuova vita di Adnan, Leyla, Kerem Alì e Mujgan. Attualmente sembra essere però solo una piacevole suggestione per i fan ma tutto può succedere dato che in Turchia proseguono gli investimenti su soap e fiction televisive. Se qualcuno se lo è perso, deve assolutamente sapere che a corredo dell’ultima puntata di Terra Amara c’è un mini video con protagonista Adnan. Il figlio di Zuleyha, ormai 40enne, è diventato un grande regista del cinema internazionale. Ha lasciato la Turchia per trasferirsi in Europa, precisamente in Inghilterra così da coltivare il suo sogno e dove ha quindi studiato arti sceniche. Viene raccontato che Adnan Yaman ha girato il suo primo film che ha vinto il premio come miglior pellicola all’Adana Golden Boll Film Festival in Turchia. Successivamente ha scelto di tornare nel suo paese, Cukurova, per dedicarsi a quello che definisce il progetto della sua vita. Il figlio di Zuleyha di Terra Amara è il regista di un film che crea confusione. Si vede il ciak della prima scena di quello che sarà un capolavoro presentato al Festival del cinema di Berlino. Si vede anche il titolo “C’era una volta a Cukurova” il nome originale di Terra Amara e la voce fuoricampo dice che questo film racconta la storia di una grande donna, Zuleyha Yaman, la madre del regista Adnan. A questo punto su cade facilmente in inganno pensando che in realtà Terra Amara è tratto da un film ispirato alla vera storia di Zuleyha. Iniziata ad Istanbul dove era originaria la sarta e spostatasi a Cukurova dove è diventata imprenditrice e ha avuto tre mariti che poi sono morti quindi è stata tre volte vedova.

Terra Amara il finale esca che ha conquistato tutti

In Turchia il finale scelto dagli sceneggiatori per salutare Terra Amara ha conquistato critica e pubblico. Vedere Adnan Yaman rivelare dopo tanti anni che C’era una volta Cukurova è un film dedicato alla mamma e quindi si tratta della storia vera di Zuleyha è stato l’ennesimo colpo di scena di una soap che ha davvero stregato i telespettatori. Un finale così realistico che anche in Turchia tantissime persone si sono chieste se quell’epilogo corrispondesse alla realtà. Non è così ma sarebbe stato davvero bello.