Chiara Gribaudo vita privata è l’ex coinquilina di Elly Schlein

Deputata dal 2013, quando aveva appena 32 anni, Chiara Gribaudo è da un anno circa vicepresidente del Partito Democratico, oltre che persona di fiducia della segretaria Elly Schlein. Se della sua vita privata e del fatto che abbia o meno marito e figli non si sa nulla, si sa invece molto del suo rapporto con la leader del PD. Non solo colleghe e compagne di partito, Chiara Gribaudo e Elly Schlein sono anche molto amiche e per un po’ sono anche state coinquiline. Lo aveva raccontato proprio Gribaudo nel marzo 2023 a Un giorno da pecora su Rai Radio 1: dall’inizio della legislatura (ottobre 2022), le due donne hanno vissuto nello stesso appartamento a Roma, anche se solo per un breve periodo, e a fine marzo hanno entrambe trovato due sistemazioni diverse. Una cosa che, per la verità, capita spesso ai parlamentari, specialmente a inizio legislatura. Nata il 16 maggio 1981 a Cuneo, in Piemonte, Chiara Gribaudo è impegnata in politica nel centrosinistra fin da quando era giovanissima, inizialmente a livello locale e poi, dal 2013, anche in Parlamento. Ha studiato diplomandosi in un istituto tecnico commerciale della sua zona, per poi diventare un’educatrice, anche se dopo il diploma il suo primo lavoro fu in uno studio da commercialista. Della sua vita privata non si sa però quasi nulla. Proviene dalle montagne del Cuneese, e ha fatto una lunga gavetta in politica, che oggi rappresenta praticamente tutta la sua vita. Il mestiere di parlamentare le lascia infatti pochissimo tempo libero, come racconta a Rai Radio 1 un anno fa: anche solo avere il tempo di fare la spesa o di cercare attivamente una nuova sistemazione è una cosa non semplice.

Chiara Gribaudo genitori

Chiara Gribaudo ha due sorelle minori, Daniela e Monica: la prima ha una malattia rara, come ha raccontato la deputata al Corriere della Sera nell’aprile del 2023, e per questo motivo è disabile fin dall’infanzia. Gribaudo ha spiegato che proprio la malattia della sorella l’ha convinta a impegnarsi molto nelle sue lotte politiche sull’integrazione e il sostegno alle persone più fragili. Nessuno dei suoi genitori si è mai occupato di politica, e ha raccontato che per questo suo impegno il padre l’ha costretta a fare una scelta tra la politica e lo sport. Da ragazza, infatti, Chiara Gribaudo giocava a basket, ma ha deciso di smettere per seguire quest’altra strada. Sul resto della sua vita privata, e in particolare sulle informazioni sentimentali, non si sa nulla, e la vicepresidente del Partito Democratico ha sempre preferito mantenere il riserbo su questi aspetti di sé. Vuole infatti che, giustamente, si parli di lei soprattutto per le sue battaglie politiche e le sue iniziative come parlamentare, piuttosto che per questioni private che non hanno rilevanza per la sua figura pubblica.