Manuela Moreno ha marito e figli? L’ex è politico

Il pubblico televisivo della Rai la conosce bene, grazie alla sua lunga esperienza come giornalista e conduttrice televisiva: Manuela Moreno conduce i programmi di approfondimento Tg2 Post su Rai 2 e Filorosso su Rai 3, oltre a collaborare come reporter “finta” per il programma di Fiorello Viva Rai 2. Ha 57 anni, essendo nata a Roma l’11 luglio 1966, e dal 1992 lavora in Rai: ha iniziato nella redazione del Tg1, per poi passare al Tg2 dieci anni dopo, realizzando vari servizi importanti anche come inviata dall’estero. Qualcuno se la ricorderà anche come concorrente di un reality show, Notti sul ghiaccio, nel 2006, a cui ha preso parte grazie alla sua passione per il pattinaggio.

Il suo attuale compagno è Giacomo Maiolini, e la loro relazione va a gonfie vele, tanto che lo scorso marzo, ospite di Monica Setta nel programma Storie al bivio, ha annunciato che i due sono pronti a sposarsi. Giacomo Maiolini ha 61 anni, essendo nato l’8 marzo 1963, ed è originario della provincia di Brescia, più precisamente di Pedrocca, vicino Cazzago San Martino. Diplomato in Ragioneria nella città lombarda, Maiolini è diventato celebre come imprenditore nell’ambito dell’industria discografica italiana.

Nel 1984 ha infatti fondato la Time Records, di cui è dirigente ancora oggi. Appassionato di musica in prima persona, Giacomo Maiolini ha ottenuto grande successo diventando uno dei primi discografici a investire nella musica dance, anticipando il clamore del genere EuroBeat negli anni Ottanta e Novanta. Inoltre, per un certo periodo ha prodotto musica in prima persona attraverso il progetto U.s.u.r.a., che è durato dal 1991 al 1998. Attualmente Maiolini e Manuela Moreno sono una coppia, ma la data del loro matrimonio non è ancora stata annunciata: in passato, la giornalista Rai è stata vicina al matrimonio già in altre due occasioni, senza però essere mai arrivata a compiere il fatidico passo. Manuela Moreno non ha figli.

Manuela Moreno Umberto Tozzi

In passato sono circolate diverse voci in merito a una relazione tra Manuela Moreno e Umberto Tozzi, noto cantante italiano 72enne, autore di canzoni come Gloria e Stella stai. In realtà, tra i due non c’è mai stato assolutamente nulla, e non è chiaro in che modo sia nata e circolata questa notizia chiaramente falsa. Nel passato della giornalista Rai, però, c’è stata una relazione eccellente: Manuela Moreno è stata infatti a lungo legata ad Adriano Galliani, dirigente sportivo molto noto, amico e collaboratore di Silvio Berlusconi, amministratore delegato del Milan e attualmente del Monza, oltre che senatore per Forza Italia. I due sono stati insieme alla fine degli anni Novanta.