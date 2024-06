Il mondo di Patty Juan Darthes era Leandro cosa fa oggi dopo condanna

Chi si ricorda de Il mondo di Patty? La serie argentina con Laura Esquivel e Juan Darthes è andata in onda in Italia su Disney Channel tra il 2008 e il 2010, riscuotendo un grande successo, che le permette di essere ancora molto amata, nonostante il tanto tempo trascorso. Oggi l’attrice protagonista Laura Esquivel ha 30 anni ed è ancora molto nota in Argentina (di recente ha anche recitato nella serie Maradona: sogno benedetto, in onda su Amazon Prime Video). A chi invece le cose non sono andate molto bene è stato a suo papà nella serie. Juan Darthés ne Il Mondo di Patty interpretava Leandro Díaz Rivarola, ovvero il padre della protagonista, un pediatra di grande successo. In realtà il suo vero nome è Juan Rafael Pacífico Dabul ed è un brasiliano di San Paolo, anche se è stato naturalizzato argentino. L’attore della serie Disney è noto soprattutto per le sue partecipazioni a diverse telenovelas di grande successo, anche se ha avuto una buona carriera anche nel mondo del teatro e della musica. La carriera di Leandro de il Mondo di Patty è stata però segnata da delle gravi accuse di molestie ricevute pochi anni fa. Nel 2017, Juan Darthés è stato accusato di molestie dall’attrice Calu Rivero, per fatti avvenuti sul set di Dulce Amor tra il 2012 e il 2013. Alla denuncia ne sono seguite altre due, da parte delle colleghe Anita Coacci e Natalia Juncos, per fatti avvenuti invece nel 1999. L’attore de Il mondo di Patty ha negato tutto e denunciato le tre donne per diffamazione. Nel dicembre 2018, però, l’attrice Thelma Fardin che interpretava Giusy ne Il Mondo di Patty lo ha denunciato per stupro, avvenuto durante un tour de Il mondo di Patty in Nicaragua, quando la ragazza aveva appena 16 anni. Anche in questo caso, Juan Darthés ha negato ogni accusa, dicendo che invece era stata la ragazza a cercare di sedurlo e ad aver abusato di lui.

Il Mondo di Patty Juan Darthés oggi non recita più

Le accuse contro l’attore sono state formalizzate in Nicaragua, dove sarebbe avvenuto il crimine, ma nel frattempo Juan Darthés era tornato in Brasile, un paese che non concede l’estradizione dei propri cittadini. Dopo una lunga trafila legale, il processo è iniziato nel 2021, e nel maggio 2023 è arrivata la prima assoluzione dell’attore papà di Patty. Un anno dopo, il 10 giugno 2024, però, Juan Darthés è stato condannato in secondo grado per lo stupro di Thelma Fardin. Resta ancora un grado di giudizio, però: quindi, per il momento, l’attore brasiliano-argentino resta in libertà. Oggi Juan Darthes ha 59 anni, all’epoca dei fatti aveva 54 anni, non è in carcere ma non recita piú in ruoli importanti, il suo ultimo lavoro da attore risale al 2018 da cantante al 2014.