Mamma Alfredino Rampi oggi: cosa fa Franca in tv

La madre di Alfredino Rampi si chiama Franca Bizzarri ed è stata suo malgrado la prima protagonista di un caso di cronaca diventato programma televisivo. All’epoca non c’era Quarto Grado o La vita in Diretta e per la prima volta la Rai decise di trasmettere quello che sarà l’incidente di Vermicino. Live la TV mandò in onda passo passo la speranza dei genitori di Alfredino di vederlo salvo dal pozzo, i tentativi di recuperarlo di speleologi e volontari. Nulla da fare, dal 10 al 13 giugno del 1981 fu tutto inutile: il piccolo Rampi di soli 6 anni morí a causa del soffocamento dovuto all’angusto spazio rimasto per ricevere aria. Gli italiani la ricordano così la madre di Alfredino, nella sua dignità con il dolore nel cuore, quando il figlio attraverso un microfono posto dai pompieri chiedeva aiuto al suo eroe preferito. All’epoca era una casalinga della provincia di Frascati, e pur non potendo mai essere di consolazione, è grazie a lei che il Presidente Pertini ha istituito la Protezione Civile, che prima esisteva solo a chiacchierare. La mamma di Alfredino Rampi oggi è viva e ha 73 anni. Diventata attivista ha rilasciato una forte intervista lo scorso anno in cui ha rivelato che la tomba del figlio è stata profanata con delle svastiche. Inoltre è intervenuta a difesa dei genitori di Julen Rosello, bimbo spagnolo di due anni morto a Malaga dopo essere caduto in un pozzo ardesiano chiedendo più prevenzione. Franca Rampi oggi è presente del Centro omonimo dedicato a suo figlio ed è stata consulente della fiction Sky andata in onda anche su Rai 1 in cui a interpretarla è l’attrice Anna Foglietta. L’associazione è diventata un punto di riferimento in Italia per la formazione dei soccorritori e ha avuto anche un ruolo molto importante durante la pandemia del Covid-19, fornendo sostegno psicologico a molte persone attraverso i suoi esperti. I genitori di Alfredino Rampi oggi non si sono mai separati e sono stati insieme anche quando è morto di infarto a 34 anni il secondo figlio Riccardo che all’epoca dell’incidente di Vermicino aveva solo 2 anni.

Padre di Alfredino Rampi una vita all’ombra della moglie

Accanto a Franca Bizzarri, la madre di Alfredino, c’è sempre stato anche il marito e padre del bambino, Ferdinando Rampi, che ha contribuito alla fondazione del Centro omonimo. A differenza della moglie che è sempre stata in prima linea, il papà ha preferito restare in disparte anche durante i tentativi di salvataggio dal pozzo è comparso pochissimo. I genitori di Alfredino vivevano dalle parti di Roma, e quella di Vermicino – più precisamente di Selvotta, una frazione di Frascati – era una seconda casa in cui si recavano occasionalmente per delle vacanze, in particolare nel periodo estivo. Rispetto alla moglie Franca Bizzarri, che ogni tanto partecipa ad eventi per conto dell’associazione che dirigono insieme, Ferdinando Rampi è più riservato, e non parla mai in pubblico. Nella fiction Rai del 2021 Alfredino – Una storia italiana Ferdinando Rampi da Luca Angeletti.