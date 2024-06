Fratello di Alfredino Rampi oggi: Riccardo profanato dopo la morte

Se pensate che i genitori di Alfredino Rampi abbiano vissuto una tragedia, purtroppo oltre all’incidente di Vermicino ne hanno subito un’altra. Come rappresentato anche nella fiction in onda su Raiuno, Alfredino Una Storia Italiana, Franca Bizzarri e Ferdinando Rampi avevano anche un secondo figlio, Riccardo, all’epoca di due anni. Più giovane di Alfredino, essendo nato nel 1979, purtroppo anche la sua vita ha avuto, anni dopo, un tragico epilogo. Il fratello di Alfredino Rampi oggi non c’è più, è infatti morto a soli 36 anni, nel 2015, in seguito a un infarto precoce e improvviso. È successo il 20 maggio 2015, fuori da una discoteca di Roma in cui l’uomo stava festeggiando l’addio al celibato di un amico. A un certo punto, come raccontato da alcuni dipendenti del locale, lo hanno visto allontanarsi dal gruppo barcollando, ma non ci hanno dato molto peso, pensando avesse solo bevuto troppo. Appena messo piede fuori dal locale per prendere un po’ d’aria, Riccardo Rampi crollò a terra, vittima di un attacco cardiaco. Secondo quanto emerso, l’uomo era cardiopatico, proprio come il fratello maggiore morto drammaticamente nel 1981. Riccardo Rampi faceva di mestiere l’impiegato e aveva due figlie piccole, Sofia di 1 anno ed Elisa di 4 anni. La moglie del fratello di Alfredino Rampi è Roberta, madre delle due bimbe. Ogni tanto Riccardo Rampi collaborava con i genitori nella gestione della Onlus fondata dopo la morte di Alfredino, il Centro Alfredo Rampi. Il centro è divenuto negli anni un importante punto di riferimento nella formazione dei soccorritori, collaborando anche con il Comune di Roma e la polizia in varie iniziative. Il fratello di Alfredino Rampi è stato sepolto accanto al piccolo ma la sua tomba non ha avuto pace.

Riccardo Rampi e la lapide profanata

La lapide dedicata al piccolo morto nel pozzo, insieme a quella di Riccardo, è stata profanata con delle svastiche. Il vile gesto è accaduto nel maggio 2022, sette anni dopo e nello stesso mese in cui purtroppo è venuto a mancare l’impiegato. Franca Rampi all’epoca dichiarò anche un altro spregevole dettaglio, accanto alla foto del secondo figlio morto per infarto c’erano delle scritte con degli insulti. Anche politici e personalità parteciparono all’epoca ai funerali di Riccardo Rampi. Le esequie furono celebrate nella chiesa del Bambin Gesù di Montesacro. Molto forte in quella circostanza fu l’omelia del parroco della chiesa che parlò dell’insensatezza della morte ma della vicinanza di Dio nel dolore.