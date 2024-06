Temptation Island 2024 Alex e Vittoria quinta coppia le segnalazioni

Temptation Island è sempre più vicino a prendere il via e la produzione, nell’attesa della prima puntata, sta “presentando” ai telespettatori le coppie protagoniste che daranno vita al viaggio nei sentimenti. La quinta coppia che parteciperà al programma è quella composta da Alex e Vittoria, 34 anni. E’ stata la donna a chiamare la trasmissione perché ha dubbi sul rapporto con il compagno. I due sono fidanzati da un anno e nove mesi ma vi sono delle crepe nella relazione. Nella clip di presentazione diffusa dai canali social del programma, la donna è chiara nel voler capire se Alex vuole proseguire e stare con lei oppure prendere un’altra strada. Che il rapporto sia fragile lo si evince dalla stessa clip, in cui i due hanno anche una discussione. L’episodio della classica goccia da far traboccare il vaso sarebbe stata la festa di compleanno del ragazzo, un party per soli uomini ed alla quale Vittoria non è stata invitata. Eppure di ragazze ce n’erano eccome. E se Alex ha cercando di difendersi, sostenendo come non avesse organizzato lui la festa nel locale, Vittoria è stata semplicemente lapidaria: “Le ragazze erano al tuo tavolo, devi avere sempre ragione ma sono pronta ad andarmene” il suo commento, con replica stizzita del fidanzato. Sui social già diversi i commenti, con i fan del programma che non vedono un futro a lungo termine per la coppia. In tanti sono pronti a scommettere che non supereranno la prova, tantomeno il temuto falò di confronto, vista anche la lite nella clip di presentazione.

Temptation Island 2024 quando va in onda e le coppie

Tra Vittoria ed Alex, quindi, sembrano esserci problemi di gelosia in primis, proprio come per quanto riguarda Raul e Martina, un’altra coppia protagonista dell’edizione 2024 di Temptation Island. Al momento sono state ufficializzate solo cinque coppie: oltre a Vittoria ed Alex, l’ultima in ordine di tempo ad essere stata svelata, e Raul Dumitras e Martina De Ioannon, vi sono anche Matteo Vitali e Sara Pingo, Tony Renda e Jenny Guardiano e Christian e Ludovica. Insomma, il trash anche in questa edizione sembra garantito, almeno a vedere le clip di presentazione delle coppie partecipanti. Bocche cucite, invece, per quanto riguarda i nomi dei tentatori e delle tentatrici: in questo momento riserbo assoluto, con la produzione che ha voluto tenere alta la concentrazione solo sulle coppie. Ma quando prenderà il via il programma prodotto dalla Fascino? La data cerchiata in rosso dai fan della trasmissione è giovedì 27 giugno. E naturalmente in conduzione ci sarà ancora lui, Filippo Bisciglia, 46 anni, che avrà il compito di raccontare ai telespettatori come procederà il viaggio nei sentimenti delle coppie.