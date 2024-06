Antonella Clerici malattia: cosa è successo alla conduttrice

Attimi di paura per i fan di Antonella Clerici, che hanno scoperto dai social che la 60enne conduttrice legnanese è stata ricoverata d’urgenza in ospedale, presso l’Istituzio Nazionale Tumori Regina Elena. La conduttrice di È sempre mezzogiorno, fortunatamente, sta bene e ha voluto rassicurare tutti, ma di sicuro in molti si sono spaventati vedendo la foto condivisa su Instagram sia dal proprio profilo personale che da quello di Rai Radio 2.

Antonella Clerici ha voluto sottolineare l’importanza della prevenzione, e ha poi raccontato cosa le è successo a tutti i fan. Giovedì scorso, il 6 giugno 2024, è arrivata a Roma per incontrare un’amica, per poi spostarsi a Napoli a seguire il concerto di Gigi D’Alessio. Nel frattempo, il suo ginecologo le ricordava che doveva farsi controllare una cisti ovaica. “Da lì parte uno tsunami.” spiega la presentatrice tv.

Dopo una risonanza magnetica, le è stato imposto un ricovero ospedaliero e poi l’operazione per la rimozione delle ovaie, a causa di un tumore. Evidentemente, la cisti che era stata inizialmente identificata nascondeva un problema ben più grosso. “Tutto è andato bene” ha spiegato Antonela Clerici, prima di concludere il suo messaggio con i sentiti ringraziamenti all’equipe medica che si è occupata dell’operazione e le ha evitato guai che sarebbero potuti essere ben peggiori. Nel post su Instagram non si parla in realtà mai esplicitamente di un tumore, ma il fatto di essere stata ricoverata all’IRE e di aver subito un’operazione di questo tipo lascia pochi dubbi.

Antonella Clerici adesso sta meglio, dopo lo spavento iniziale. Su Instagram ha prontamente ricevuto la vicinanza e l’affetto di tanti amici e colleghi del mondo della televisione, da Luciana Littizzetto a Mara Venier, così pure come Alessia Marcuzzi, Francesca Barra, Simona Ventura e tanti altre persone. Una settimana abbastanza tesa, per la conduttrice Rai, anche se pochi se n’era accorti, dato che nel frattempo il suo programma È sempre mezzogiorno è terminato, dopo la puntata conclusiva della stagione andata in onda lo scorso 31 maggio.

Anche in questa spiacevole esperienza, fortunatamente conclusasi per il meglio e senza conseguenze significative, Antonella Clerici ha avuto al suo fianco la propria famiglia. Ovvero il suo compagno Vittorio Garrone, noto imprenditore del settore petrolifero e maggiore azionista della Erg, con cui la conduttrice legnanese fa coppia da otto anni ormai; e la figlia di 15 anni Maelle, che Antonella Clerici ha avuto dalla precedente relazione con il ballerino Eddy Marthens. Adesso la aspetta un periodo di necessario riposo, in attesa di tornare in tv il prossimo autunno.