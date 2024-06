Vite al Limite e poi: Nathan e Amber oggi dopo la puntata

La decima stagione di Vite al Limite ci aveva fatto conoscere Nathan Prater, residente a Palestine, in Texas, che ha iniziato il suo percorso con il dott Nowzaradan quando il suo peso era di 275 chili. Seguendo il programma Nathan ha perso abbastanza peso da potersi sottoporre a un intervento chirurgico. Amber, sua moglie, era meno grassa ma aveva un indice di massa grassa sorprendentemente più alto. Riconoscendo la necessità di un intervento, il dott Nowzaradan la prese come paziente e le chiese di perdere 15 chili per potersi sottoporre a un intervento chirurgico per la perdita di peso. Amber aveva in realtà rivelato di essersi già sottoposta a un intervento chirurgico per la perdita di peso, ma di aver ripreso i kg, il che suggeriva che non aveva mai affrontato i problemi di fondo che causavano la sua dipendenza dal cibo. Dopo l’intervento chirurgico di Nathan, la sua perdita di peso proseguì mentre Amber aumentò di qualche chilo invece di perdere. Il dottor Now, preoccupato per il loro benessere generale, li mandò in terapia. Durante le sedute con il Dr. Paradise, la coppia ha rivelato una verità preoccupante: la loro intimità fisica era “inesistente”, lasciando intendere problemi coniugali più profondi e una mancanza di rispetto reciproco. L’episodio si è concluso in modo più positivo, poiché sia Nathan che Amber stavano perdendo peso e cominciavano a vedere risultati significativi. Con Vite al Limite e Poi si è scoperto che dopo l’intervento chirurgico per la perdita di peso Nathan oggi sta benissimo e continua a perdere peso. Aveva anche trovato un secondo lavoro in un ristorante, che lo teneva in piedi. Il paziente aveva ancora un grande obiettivo da raggiungere. Nathan soffriva di linfedema e, se avesse continuato a perdere peso ogni mese, si sarebbe qualificato per l’intervento di rimozione della pelle, di cui aveva disperatamente bisogno perché aveva una grossa massa che pendeva dall’addome e che era estremamente dolorosa e limitava la sua mobilità. Fortunatamente, la perseveranza di Nathan è stata ripagata. Ha raggiunto il peso previsto per l’intervento, consentendo al Dr. Now di rimuoverla, il che lo ha aiutato a perdere qualche chilo.

Abbiamo anche avuto un aggiornamento sul suo rapporto con la figliastra, Hannah. Quando abbiamo incontrato Nathan per la prima volta, il loro rapporto era teso e il suo obiettivo era quello di farsi perdonare gli errori commessi e di essere abbastanza in salute da accompagnarla all’altare. Ora è in grado di farlo e non solo. Sono andati a fare arrampicata insieme. L’episodio si è concluso con Nathan sulla buona strada per raggiungere il suo obiettivo finale: scendere sotto i 150 kg e qualificarsi per un secondo intervento di rimozione della pelle. Nathan sembrava impegnato a raggiungere questo obiettivo. Dopo la puntata non sappiamo se abbia raggiunto il peso previsto ma a marzo 2024 ha festeggiato il suo 12° anniversario con Amber.

Vite al Limite e poi: Amber delude i fan

Purtroppo, il percorso di perdita di peso di Amber di Vite al Limite non è paragonabile a quello di Nathan. Prendeva qualche chilo, poi ne perdeva qualcuno, ma non è mai riuscita a raggiungere la perdita di peso consistente che il Dr. Now voleva vedere, ovvero perdere 50 chili per qualificarsi per il suo secondo intervento di perdita di peso. Amber attribuiva alcune delle difficoltà di perdita di peso allo stress e all’insonnia, ma altre volte non era sicura del motivo per cui non riusciva a perdere chili ed era frustrata. Il Dr. Now l’ha spinta a tornare in terapia e a sottoporsi a sedute individuali con il Dr. Paradise per risolvere il problema del mantenimento del peso. Durante la seduta con la specialista, è stato ipotizzato che Amber stesse trattenendo il peso a causa di un trauma sessuale subito in passato. Quando Amber si sottopose al primo intervento di dimagrimento da adolescente, fu vittima di un trauma sessuale che le fece associare inconsciamente la perdita di peso a esperienze negative. La dottoressa Paradise ha anche osservato che quando Nathan ha perso peso, Amber ha concentrato tutte le sue energie nel sostenerlo, trascurando i propri bisogni. Alla fine dell’episodio, Amber non aveva ancora perso il peso necessario per sottoporsi a un intervento di dimagrimento. Dopo Vite al Limite e Poi non è chiaro se abbia raggiunto il suo obiettivo e se abbia perso abbastanza peso da potersi sottoporre a un intervento chirurgico per la perdita di peso. Nell’aprile del 2024 ha però pubblicato uno stato su Facebook in cui affermava di aver perso 3 chili in tre settimane, il che sembra decisamente un passo nella giusta direzione. Inoltre, sembrava più positiva e motivata rispetto al passato. Per non parlare del fatto che il suo matrimonio con Nathan non potrebbe sembrare migliore. L’aspetto più importante è che Nathan e Amber di Vite al Limite continuano a fare il tifo l’uno per l’altra nel loro percorso di dimagrimento.