La rosa della vendetta Deva chi era in Come Sorelle

Telecomando alla mano sintonizzato su Canale 5 non fai altro che dire tra te e te: dove ho già visto l’attrice protagonista che fa Deva? In effetti hai ragione perché come Demir di Terra Amara, in questo caso Gulcemal, anche lei ha fatto una famosissima serie turca molto seguita in Italia. No, non è Bir Zamanlar Çukurova nè Endless Love o la buonanima di Love Is in the Air. L’attrice Melis Sezen ha fatto Come Sorelle in ruolo da protagonista: Deren. La modella e ballerina 26enne era quella tra le sorellastre ritrovate che era capitata meglio. Era stata adottata da una famiglia ricca che le ha permesso di studiare e diventare medico a spese loro. Il personaggio di Melis Sezen è però iconico per un altro motivo, per la storia d’amore che ha fatto sognare il giovane pubblico internazionale per intensità e passione. Deren in Come Sorelle realizza l’amore impossibile con Kenan, usuraio che solo a metà soap rivela il suo lato oscuro. Alla fine, come nelle favole, si redime e Deren e Kenan in Come Sorelle si mettono insieme con lei che viene scagionata dall’omicidio di Tekin per legittima difesa. Deva de La Rosa delle Vendetta è nata Silivri (Turchia) il 2 febbraio del 1997 sotto il segno dell’Acquario. Fin da bambina voleva fare l’attrice e i genitori imprenditori l’hanno sostenuta. Poco più che dodicenne giá recitava a teatro poi Melis Sezen si è laureata in Spettacolo e diplomata in un importante accademia per attori della Turchia. L’attrice non è stata solo Deren in Come Sorelle, è stata nel cast di almeno una ventina di soap anatoliche mai vendute all’estero, difatti in Patria è famosissima, arrivando ad essere anche giudice di un talent.

La rosa della vendetta Deva è fidanzata?

Deva de La rosa della vendetta ha interpretato anche il personaggio di Hayat Kadıni in Fatma di Netflix. Tra i lavori più noti fuori dai confini nazionali per l’attrice c’è Sadakatsiz (Unfaithful) e una nuova soap che sta girando con l’attore di Hakan di Terra Amara (İbrahim Çelikkol). Per quanto riguarda la vita privata di Melis Sezen non risulta fidanzata ufficialmente, si vocifera abbia una frequentazione con un imprenditore turco