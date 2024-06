Kevin Campbell causa morte: malattia fulminante

L’ex attaccante di Everton e Arsenal Kevin Campbell è morto all’età di 54 anni dopo una battaglia contro una brutta malattia. I Toffees avevano confermato che il loro ex giocatore era “molto malato” all’inizio di giugno, e il sostegno era arrivato anche dai Gunners e da tutta la comunità calcistica. Purtroppo è arrivata la notizia che nessuno voleva sentire: Kevin Campbell è morto in ospedale durante le cure, non è riuscito a salvarsi. Secondo quanto riportato dal Mail Sport, i problemi di salute dell’ex attaccante sono iniziati con un ictus subito qualche mese fa. Questa infida malattia ha portato delle conseguenze che gli sono state fatali. La causa della morte di Kevin Campbell è stata un’insufficienza renale che gli ha portato un irrecuperabile calo di peso, era arrivato a poco più di 50 kg. Il calciatore è diventato un eroe di culto nel Merseyside durante i sei anni trascorsi al Goodison Park dal 1999 al 2005. Il 54enne cercava di essere positivo nonostante il declino rapido delle sue condizioni di salute e aveva mandato un messaggio ai suoi vecchi compagni di squadra dell’Arsenal per dire loro che stava bene. Naturalmente anche loro sono assolutamente devastati dalla tragica notizia della morte oggi di Kevin Campbell, avvenuta improvvisamente nonostante la malattia acclarata. L’Arsenal ha pubblicato un toccante tributo al suo ex giocatore, ma Kevin era adorato da tutti al club in cui aveva militato. Anche l’Everton ha confermato la notizia sui social. Il calciatore è diventato una leggenda del Merseyside per le sue gesta all’Everton, dove ha trascorso sei anni al Goodison Park dal 1999 al 2005. Qui l’attaccante morto oggi a 54 anni ha segnato 50 gol in 160 presenze all’Everton, e molti dei suoi sforzi hanno contribuito a far sì che il club evitasse la minaccia della retrocessione negli anni Duemila. Dopo il ritiro dal calcio Kevin Campbell era diventato anche un noto volto televisivo essendo spesso chiamato per commentare il campionato inglese per Sky Sport. Inoltre aveva lavorato anche per Sony Ten, televisione asiatica, per là Premier e la Champions League.

Kevin Campbell di padre in figlio

È ricordato anche per aver iniziato la sua carriera con l’Arsenal, con cui ha vinto quattro trofei, tra cui la Prima divisione 1990-91. Anche il figlio di Kevin Campbell, Tyrese, è un calciatore professionista e di recente è stato ingaggiato dallo Stoke City, prima di lasciare i Potters alla fine della stagione 2023-24. Di recente, prima della scoperta della malattia che purtroppo ha portato alla morte oggi di suo padre, Tyrese aveva parlato lungamente del bellissimo rapporto che aveva con la leggenda che rappresenta Kevin Campbell. Non era annoiato dai paragoni fatti dai tifosi tra lui e il suo papà, però era cosciente e desiderava che le due carriere non fossero mai associate.