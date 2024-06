Raffaella Schifino chi è la moglie di Enrico Papi: ci prendono in giro?

Negli ultimi giorni sul fronte gossip si parla molto di Enrico Papi e delle foto che lo immortalano a Formentera in compagnia di Claudia Motta, 24 anni ex Miss Mondo Italia. Baci e passione tra il conduttore di 59 anni e la modella che ha 35 anni in meno. La fuga d’amore tra i due non ha colpito per la differenza d’età ma perché Enrico Papi ha una moglie ed è Raffaella Schifino, non Claudia Motta. Già qualche settimana fa il volto di Sarabanda aveva spiegato a CHI che il tradimento è un concetto sopravvalutato e che la moglie è sempre stata paziente e comprensiva ma nessuno si aspettava foto così palesi. Raffaela Schifino ha circa 50 anni ma la sua data di nascita non si conosce perché ha sempre optato per una vita lontana dai riflettori. A tal punto che non si è a conoscenza nemmeno del suo lavoro. Indimenticabile invece il 6 giugno 1998, data del matrimonio tra Enrico Papi e Raffaella Schifino: i due si sono sposati a Roma all’Ara Coeli con testimoni Maurizio Costanzo e la sorella della sposa Viviana. La coppia si è conosciuta per caso, infatti, come spiegato dal conduttore, è stato un flirt estivo (un po’ come quello con Claudia Motta) che si è trasformato nell’amore della vita. Un bacio al mare, al tramonto sulla spiaggia e da lì non si sono più lasciati. La moglie di Enrico Papi ha sempre scelto la riservatezza infatti vive negli Stati Uniti, precisamente a Miami, con i due figli, e non ha mai optato per un’altra città. Il suo profilo Instagram @papiraffaella è privato, su Facebook invece sono pochi gli scatti pubblicati e alcuni la ritraggono con il marito, mentre invece i social di Enrico Papi hanno pochisssime foto di coppia. Una è quella pubblicata un anno fa dallo stesso conduttore di Tilt per celebrare i 25 anni di matrimonio. La relazione tra i due è spesso a distanza considerando che Enrico Papi è spesso in Italia per i suoi programmi televisivi e scherzando lo stesso volto televisivo ha spiegato che metà degli anni di matrimonio li hanno vissuti lontani. Intervistato un anno fa da CHI il volto di La Pupa e il Secchione ha chiarito che tra loro non ci sono etichette, il vero segreto della solidità del rapporto, e soprattutto che la monogamia non è per gli esseri umani.

Raffaella Schifino e Enrico Papi: fedeltà no, rispetto sì

Secondo Enrico Papi la fedeltà così come inteso dalla maggioranza non è un elemento che viene considerato nella sua relazione con la moglie perché ciò che conta per entrambi è il rispetto. Ha sottolineato però che spesso è stata Raffaella Schifino ad avere la forza e la comprensione di salvare il rapporto e di conseguenza il matrimonio. Il conduttore televisivo ha però precisato che pur vivendo spesso a distanza non sono una coppia libertina. Difficile comprendere a questo punto se le foto di Enrico Papi con Claudia Motta siano un segnale del fatto che in realtà tra lui e la moglie Raffaella Schifino si sia interrotto. Così come fatto per tutti gli anni di matrimonio, la donna non si espone mantenendo totale riserbo sulla sua vita privata. In passato Enrico Papi aveva raccontato di aver subito bullismo televisivo e di aver resistito solo grazie alla moglie Raffaella che è stato un vero pilastro negli anni bui.