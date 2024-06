Brigitte Bardot figlio oggi cosa fa Nicolas e in che rapporti sono

La vita privata di B.B è legata anche al suo difficile rapporto con Nicolas Charrier unico figlio di Brigitte Bardot. Attualmente stride il loro difficile rapporto, l’istinto materno totalmente assente dell’artista attivista, ma quando era al lapice del successo infiammò il gossip internazionale. Nato nel 1960 Nicolas non è mai stato voluto dalla madre: la donna era rimasta incinta durante una relazione con Jacques Charrier, collega attore conosciuto sul setto del film Babette va alla guerra (1959) e aveva inizialmente pensato di abortire. Siccome però l’interruzione di gravidanza era illegale in Francia, al quel tempo, il padre del bambino la convinse a tenerlo e a sposarsi. La gravidanza dell’attrice francese fu tormentata, anche a causa dell’ossessiva invadenza dei paparazzi, e in seguito l’attivista amante degli animali non volle nemmeno occuparsi del bambino, affidandolo a una nutrice. Pochi mesi dopo, sul set del film La verità, Brigitte Bardot iniziò una relazione con il suo primo amante il collega Sami Frey, e nel 1962 divorziò da Charrier. Al processo, Brigitte Bardot rinunciò alla potestà sul figlio, e da lì in avanti in due non ebbero praticamente più alcun rapporto. Nicolas è cresciuto col padre Jacques Charrier, e anche una volta divenuto adulto ha sempre mantenuto le distanze dalla madre che lo aveva rifiutato, nonostante alcuni tentativi di riavvicinamento da parte di lei. Nicolas Charrier è stato appassionato di musica fin da giovanissimo, imparando a suonare il pianoforte, e successivamente ha studiato economia all’Università di Parigi. Oggi il figlio di Brigitte Bardot fa di lavoro l’economista ha 64 anni e vive a Oslo, in Norvegia, assieme alla moglie, l’ex modella norvegese Ann Lynn Bjerkan. I due si sono conosciuti negli anni Ottanta a Parigi durante una sfilata di moda a cui lavorava la donna, e si sono poi sposati nel 1984, trasferendosi subito nel paese scandinavo. Ovviamente, la madre attrice non venne invitata al loro matrimonio, visti rapporti praticamente inesistenti con Nicolas.

Brigitte Bardot nonna: i figli di Nicolas

L’unico figlio di Brigitte Bardot ha avuto a sua volta due figlie dalla moglie: Anna, che è nata nel 1987 e ha dunque 37 anni, e Thea, nata invece nel 1991 e oggi 33enne. Queste due sono entrambe già madri, facendo di Nicolas Charrier un nonno di due nipoti di 9 e 6 anni. Il rapporto di Nicolas con la madre è rimasto complicato, tanto che nel 1996 l’ha denunciata dopo le frasi contenute nell’autobiografia di lei, costringendola a pagargli 100.000 franchi per “violazione dell’intimità della vita privata”. Dal 2018 la situazione è leggermente migliorata. Oggi Brigitte Bardot e il figlio Nicolas ha un rapporto madre e figlio civile: si telefonano abbastanza regolarmente, e una volta all’anno lui va a trovarla nella tenuta di La Medrague, in Costa Azzurra, assieme alla propria famiglia. In conclusione Brigitte Bardot ha un figlio, due nipoti e due bis nipoti.