A che ora inizia Temptation Island 2024

L’attesa è quasi finita perché domani prenderà il via ufficialmente Temptation Island 2024. Un vero e proprio appuntamento cult dell’estate il programma che attraversa il viaggio nei sentimenti tra le sette coppie in gara. Domani la prima puntata, quindi, in onda rigorosamente su canale 5: il format non cambia. Sette le coppie protagoniste nel resort Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula in Sardegna: gli uomini e le donne dovranno fare i conti con la lontananza dal rispettivo partner e soprattutto dovranno tenere a freno gli ormoni respingendo i tentatori e le tentatrici. Il programma, condotto da Filippo Bisciglia, 47 anni, andrà in onda domani in prima serata su Canale 5, alle ore 21.35, subito dopo Paperissima Sprint che nei mesi estivi prende il posto di “Striscia la notizia”. Poco oltre 200′ di durata il programma che quindi terminerà intorno alle 01.00, lasciando incollati i telespettatori che nella prima puntata socprianno le coppie in gara e vedranno anche le pime dinamiche. Insomma, una prima serata da vivere tutta d’un fiato per gli appassionati della trasmissione prodotta dalla Fascino di Maria De Filippi, 62 anni. Il programma sarà anche possibile rivederlo sulla piattaforma Witty Tv, il portale su cui saranno caricati anche video esclusivi riguardanti le coppie.

Potrebbe interessarti anche: Gangs of Galicia chi è Daniel nella realtà a chi è ispirato

Temptation Island 2024: le coppie in gara

Come detto, saranno sette le coppie anche se sembra che la prima sia stata già eliminata prima dell’inizio del programma: pare che possa essere sostituita da un’altra coppia che entrerà nel gioco solo successivamente. Scopriamo, però, le sette coppie.

Siria e Matteo

I due sono fidanzati da sette anni: lei ha chiamato il programma perché, dopo un cambiamento fisico importante, sostiene di non sapere più cosa voglia.

Jenny e Tony

Sembrano essere loro i due eliminati dal gioco. Lui è una sorta di sciupafemmine e Jenny non tollera più la sua esuberanza tantomeno una eccessiva leggerezza con le altre donne.

Christian e Ludovica

Christian non sa più se doversi fidare o meno della sua donna: è stato tradito due volte dall’amata, peraltro con lo stesso uomo. Temptation Island potrebbe essere decisivo per capire se proseguire o meno la loro relazione.

Raul e Martina

La ragazza è stufa della gelosia eccessiva del fidanzato. Su Raul, peraltro, si sarebbe scatenato un gossip non da poco: una creator di Tik Tok ha ammesso di essere uscita con un protagonista di Temptation Island per diversi mesi: ebbene, sembra proprio possa essere lui.

Alex e Vittoria

Vittoria ha chiamato il programma perché si sente sclusa dalla vita del fidanzato. Vuole capire se Alex abbia voglia ed intenzione di stare con lei oppure no.

Gaia e Luca

I due sono fidanzati da 20 mesi: è stata Gaia a chiamare la produzione perché già in più occasioni è stata tradita. Vuole capire se deve continuare la sua relazione con il fidanzato oppure no.

Lino e Alessia

Entrambi napoletani e trentenni, Alessia ha chiamato il programma ed è convinta che la stia tradendo e prendendo in giro.