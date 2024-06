Davos 1917 è una storia vera: Johanna sui libri di scuola

La serie di Canale 5 Davos 1917 è il giusto equilibrio tra dramma storico e storia di spionaggio. Il nome è lo stesso del noto comune svizzero, oggi sede di importanti summit di politica internazionale. La serie è però ambientata oltre un secolo fa, nel 1917, durante la Prima Guerra Mondiale, e segue le vicende di una giovane infermiera svizzera, Johanna Gabathuler, che diventa una spia per motivi personali, restando impigliata nel groviglio di doppi giochi sul sfondo del conflitto. La fiction di produzione svizzera e tedesca è stata realizzata nel 2023 ed è andato originariamente in onda sulla televisione elvetica Play Suisse lo scorso dicembre. La prima stagione, l’unica finora realizzata, conta in tutto sei episodi e ha già attirato l’interesse del pubblico italiano grazie anche alla sua attrice protagonista. Nei panni di Johanna Gabathuler figura infatti Dominique Devenport, la 28enne attrice e modello svizzera già nota per essere l’interprete principale della serie tedesca Sissi, anch’essa già trasmessa su Canale 5. La trama di Davos 1917 è tratta da una storia vera, si ispira a fatti realmente accaduti, però è anche un’opera di fantasia. È infatti appurato che ci fossero diverse crocerossine svizzere impegnate sul fronte durante la Grande Guerra, così come che proprio tra i cittadini svizzeri venissero reclutati, sia dalla Francia che dalla Germania, diverse spie. È storicamente dimostrato, inoltre, che numerosi infiltrati della Prima Guerra Mondiale erano proprio donne, e non poche di essere appartenevano al personale medico. Una delle spie più celebri della Germania, la cui reale identità è tutt’oggi oggetto di dibattito, era la cosiddetta Fräulein Doktor (ovvero “signorina dottoressa) il cui personaggio è ispirato a quello di Dominique Devenport in Davos 1917.

Chi era Johanna nella realtà

La Svizzera era, durante la guerra (ma lo è ancora oggi nei conflitti), un paese neutrale, e per questo attraversato da molte spie e utilizzato come luogo d’incontro per macchinazioni di vario genere. Molti dettagli raccontati nella fiction Davos 1917 sono reali o lo sono almeno in parte, come ad esempio il piano della Francia (mai applicato, infine) di un’invasione della Svizzera per aggirare le linee difensive tedesche ed entrare in Germania. Nonostante questo sfondo storico, Davos 1917 resta principalmente frutto della fantasia degli sceneggiatori Adrian Illien, Thomas Hess, Michael Sauter e Julia Penner. La protagonista della serie Johanna Gabathuler non è ovviamente mai esistita, e il suo personaggio è stato costruito mettendo assieme varie testimonianze di crocerossine impegnate al fronte durante la guerra e di donne divenute spie. Il principale punto di riferimento citato dagli ideatori di Davos 1917 è Elsbeth Schragmüller, un’infermiera tedesca che nel 1917 aveva 30 anni, e che secondo alcune fonti sarebbe l’identità più accreditata di Fräulein Doktor.