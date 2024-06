Gangs of Galicia chi è Daniel nella realtà a chi è ispirato

Probabilmente guardando la serie Netflix Gang of Galicia tratta dalla vera storia del narcotraffico iberico il cognome Padín non vi dice nulla. Avete ragione Daniel interpretato dall’attore Tamar Nova, con questo nome, non rimanda a nessun boss realmente esistito. Come spesso accade nelle serie tv, come Gomorra e Romanzo Criminale per citare due cult del genere crime, non è possibile utilizzare i veri nomi dei criminali a cui i personaggi di finzione sono direttamente ispirati. I collegamenti cronaca fiction sono quasi sempre molto semplici da fare e così è accaduto con il prodotto Netflix con Clara Lago nei panni di Ana. In Gangs of Galicia Daniel nella realtà esiste ed è un insieme di diversi narcotrafficanti spagnoli. La vera famiglia Padin è la trasposizione dei Charlín, una gang criminale attiva a Cambados che si è allargata tra Spagna e Portogallo nell’epoca Ottanta Novanta. Nella realtà a guida del clan galiziano c’era boss Manuel Charlín Gama. Il ras la cui vera storia ha ispirato la serie Netflix è stato arrestato varie volte in un ventennio. Uscito di galera nel 2010 è ritornato definitivamente in prigione otto anni dopo. Il vero boss galiziano oggi è morto di vecchiaia mentre scontava la sua pena. In Gangs of Galicia il personaggio di Daniel Padín nella realtà è Melchor Charlín Gama figlio del ras Manuel. Il personaggio interpretato da Tamar Nova è in parte ispirato a questo erede di un consolidato impero criminale, ma non solo. Infatti, nel momento in cui era in carcere, il padre aveva lasciato la gestione del suo clan alla figlia primogenita Josefa Pomares e al secondogenito Manuel. Il boss Manuel Charlín Gama aveva però una famiglia molto numerosa, con diversi figli e nipoti tutti coinvolti, in maniera diversa, nella sua vasta organizzazione a delinquere di stampo mafioso. Per semplificare le cose, in Gangs of Galicia si è deciso di ridurre i figli del boss a un solo, per cui Daniel nella realtà è un po’ un insieme di tutte queste figure, anche se si tratta solo di un’ispirazione molto libera.

Gangs of Galicia altre differenze realtá serie

Anche la storia della madre di Danel è differente nella serie Netflix con Clara Lago rispetto a quanto avvenuto in questi anni: la moglie di Manuel Charlin Gama, infatti, non è morta di malattia, ma è stata anche lei parte della mafia galiziana fino al suo arresto, avvenuto nel 2018 insieme al marito e ai figli. Il vecchio capo di famiglia è poi morto il 31 dicembre 2021 all’età di 89 anni, mentre i figli o sono ancora in carcere o proseguono oggi una vita di basso profilo. Alcuni dettagli delle loro storie sono però serviti agli sceneggiatori di Gangs of Galicia per realizzare la trama della serie di cui è già in produzione una seconda stagione.