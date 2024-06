Perla e Mirko oggi stanno insieme ad un anno da Temptation Island: sposi?

Temptation Island – Perla e Mirko si erano lasciati al falò di confronto della scorsa edizione di Temptation Island. I due avevano deciso di andare via con nuovi partner, Igor Zeetti e Greta Rossetti. Una storia d’amore conclusa dopo cinque anni di fidanzamento e una convivenza e che aveva avuto degli strascichi anche a Uomini e Donne dove i due sembravano decisi sui loro sentimenti, dichiarando più volte di non amarsi più. L’ingresso di Mirko Brunetti nella casa del Grande Fratello aveva riacceso i riflettori sulla coppia che aveva partecipato a Temptation Island, creando per la prima volta un meccanismo che ha visto i due essere praticamente presenti in tv per tutta la stagione da giugno a aprile. All’interno della casa più spiata d’Italia Mirko aveva parlato di Perla ma allo stesso tempo confermava di essere innamorato di Greta ma l’arrivo al GF proprio della sua ex ha iniziato a farlo vacillare. Nel frattempo Perla aveva lasciato il tentatore Igor Zeetti mentre Greta era entrata a sua volta all’interno della casa del GF riproponendo a distanza di mesi un triangolo che ha appassionato i telespettatori del reality. Tra mezze frasi, confronti sterili e poca chiarezza i tre hanno portato avanti la storia per qualche settimana fino all’incredibile e inaspettata eliminazione di Mirko Brunetti dal Grande Fratello. L’uscita dalla casa aveva riacceso il sentimento tra la coppia che aveva partecipato a Temptation Island 2023 ma nessuno dei due riusciva a fare il primo passo per una possibile riconciliazione considerando che tecnicamente Mirko era ancora legato a Greta. Dopo aver lasciato quest’ultima durante un confronto, il pubblico ha iniziato a spingere per rivedere Perla e Mirko nella casa e così l’imprenditore rietino, a furor di popolo, è rientrato come ospite. In quel frangente ci sono stati passi in avanti, con i due che si sono spesso confrontati sul passato, sugli errori fatti e su cosa potevano costruire insieme. Dopo aver lasciato la casa sono emersi, anche se sempre con una certa discrezione, i sentimenti di Mirko che ha ammesso di essere ancora innamorato di Perla. La ragazza originaria di Angri non ci ha pensato su due volte ricambiando a tutti gli effetti l’amore per Brunetti. Dopo la vittoria del Grande Fratello da parte della Vatiero, Perla e Mirko sono tornati insieme smentendo tutte le ipotesi che parlavano di un accordo tra i due, insieme a Greta, per questioni pubblicitarie. Sorte purtroppo differente per Francesca e Manuel che si sono lasciati.

Perla e Mirko matrimonio

Perla e Mirko oggi stanno ancora insieme e ogni tanto riescono anche ad aggiornare i fan tra un impegno e l’altro. La Vatiero è impegnata con il suo brand Perlytas mentre Brunetti prosegue la sua attività di imprenditore della catena Eurofocaccia. I tanti impegni di entrambi, con Perla che spesso pubblicizza prodotti sui social in qualità di influencer, danno adito a tante illazioni. In primis che i due si siano lasciati un giorno sì e un giorno no. Ad oggi Perla e Mirko sono a tutti gli effetti una coppia un anno dopo il pessimo percorso a Temptation Island. Per quanto riguarda l’ipotesi matrimonio tra Vatiero e Brunetti, al momento si tratta solo di fake news perché ancora devono decidere se tornare a convivere o no. Attualmente vivono in due posti diversi.