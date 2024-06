Temptation Island Francesca e Manuel oggi: finisce in terapia

Temptation Island – A quante ci hanno abituati una delle coppie discusse e protagoniste di Temptation Island 2023: Francesca e Manuel si sono lasciati per sempre o stanno ancora insieme? La Sorrentino, 24 anni di origini romane, era diventata la paladina delle donne nella passata edizione del reality dei sentimenti e sui social si acclamava addirittura ad un trono classico per lei a Uomini e Donne. Dopo il falò di confronto e anche nella puntata di un mese dopo che svela che fine hanno fatto le coppie, Francesca e Manuel si erano lasciati definitivamente perché lei era pronta ad una nuova vita e a ritrovare sé stessa. Maria De Filippi non ci era di certo cascata, il suo occhio fine che ne ha visti di partecipanti al suo programma, aveva capito che non era pronto e per questo non le aveva proposto un ruolo da tronista che invece ha riservato a sorpresa a Manuela Carriero. A Verissimo arrivò il colpo di scena: lo scorso dicembre Francesca e Manuel di Temptation Island sono tornati insieme. Maura si era pentito di aver trattato in quel modo la sua storica fidanzata e aveva capito che non voleva più una vita da single, sentiva dentro di lui la voglia di un rapporto solido e la fiamma dell’amore per la 24enne romana non si era mai spenta. L’immagine di Francesca era così un po’ scricchiolata perché per l’ennesima volta era tornata insieme a Manuel ma era stata comunque capita dai suoi fan che avevano notato in lei una crescita, a prescindere dalle sue scelte. Sui rispettivi profili Instagram degli ex protagonisti di Temptation Island si sono succeduti in questi mesi post di coppia, reels e anche qualche sponsorizzata dove si dichiaravano felici, innamorati e sempre più presi l’uno dell’altra. In realtà, purtroppo, non è stato così per la coppia che è di nuovo caduta nei vecchi vizi fatti di instabilità e insicurezze. A differenza di Gabriela e Giuseppe che dopo la stessa edizione del reality dei sentimenti hanno in programma il matrimonio.

Temptation Island Francesca e Manuel: dal possibile matrimonio alla rottura

Un viaggio all’estero sembrava essere l’antipasto di una possibile proposta di matrimonio e invece ha avuto un effetto boomerang per i due partecipanti amati da Filippo Bisciglia. Francesca e Manuel oggi non stanno più insieme anche se l’ufficialità non è mai arrivata ma è stata fatta intendere dall’influencer. L’ultimo post di coppia di Maura e della Sorrentino risale al primo giugno quando hanno partecipato insieme al battesimo di Niccolò, il nipote di lei. Da quel momento nessun’altra foto insieme e nemmeno storie, segno di qualcosa che non andava. Gli esperti di gossip, interpellati da alcuni fan, hanno confermato che tra i due è finita e Francesca Sorrentino ha pubblicato una storia emblematica del momento che sta vivendo. La 24enne che ha sfiorato il trono di Uomini e Donne ha postato una storia dove appare sorridente appena uscita dalla psicoterapia, “una tachipirina per l’anima” come descritta dalla ragazza. Soprattutto sempre come frase inserita nella storia c’è un dettaglio che tutti hanno individuato come segno di una rottura definitiva con Manuel. Francesca scrive che la dottoressa le ha consigliato di fare le scelte giuste per lei. Le avrà detto tra le righe di non tornare più con Manuel dopo i numerosi tira e molla?