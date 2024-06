Temptation Island Gabriela e Giuseppe oggi stanno ancora insieme? Giallo matrimonio

Temptation Island – Bas****o! sulle note della canzone di Anna Tatangelo Gabriela a Temptation Island 2023 è diventata una star. Lo ha fatto trottare il suo fidanzato storico da quando aveva 13 anni dandogli una lezione indimenticabile per la storia del programma. Mentre l’imprenditore di Boscoreale faceva il broccolo con la tentatrice Roberta detta Candy Candy, lei lo ha superato dando un bacio senza telecamere nella casetta dei single al tentatore Fouad. Dopo il falò di confronto convocato in anticipo da Giuseppe, Gabriela non l’ha fatto nemmeno parlare. L’estetista campana ha confermato il bacio dato a Fouad che non ha mai più rivisto e poi ha lasciato lo storico fidanzato. Una settimana dopo Giuseppe ha convocato un falò di confronto straordinario e con l’aiuto di Filippo Bisciglia ha chiesto umilmente scusa alla fidanzata per i tradimenti e gli errori fatti in passato, proponendole di ricominciare come se partissero da zero. Un cult diventò la frase pronunciata dal concorrente di Boscoreale al falò “Il passato rimaniamolo alle spalle”. Da quel momento dopo Temptation Island Gabriela e Giuseppe sono rimasti insieme e sono stati inseparabili. È arrivata addirittura la proposta di matrimonio fatta a Verissimo con tanto di resoconto Instagram di ogni piccolo passo verso le nozze da parte della coppia. La Chieffo è diventata un’influncer molto richiesta, scatenando anche polemiche per la scelta di sponsorizzare i suoi interventi di chirurgia plastica in Turchia. Gabriela si è rifatta naso, bocca e seno e non lo ha nascosto informando di ogni step e punturina i suoi follower, mentre l’inseparabile fidanzato tornato a lavorare con il padre nella ditta di famiglia come prima della popolarità. Gabriela e Giuseppe oggi stanno ancora insieme con grande sintonia, annunciando la data del matrimonio fissata per il 12 luglio del 2025. La coppia che si è ritrovata a Temptation Island ha scelto anche la Chiesa per il rito nuziale. Si tratta del santuario della Madonna di Pompei che frequentano fin da bambini e ogni domenica per la Messa. Non c’è da preoccuparsi nemmeno per le voci di crisi che qualche mese fa volevano la rottura tra la Chieffo e il suo fidanzato storico ad un passo dal matrimonio. Solo fake news, su Instagram appaiono insieme più uniti che mai in numerose foto di coppia come Perla e Mirko.

Temptation Island Gabriela e Giuseppe e la voglia di un figlio

Sempre su Instagram Gabriela Chieffo ha rivelato ai follower di desiderare dei figli da Giuseppe subito dopo il matrimonio. La partecipazione a Temptation Island è stata solo una parentesi per il percorso televisivo, oggi vogliono dedicarsi a loro lavoro e soprattutto alla famiglia che verrà. C’è però una piccola indiscrezione che ha svelato sui social la stessa influencer di Boscoreale. Quando aveva quindici anni Gabriela era rimasta incinta di Giuseppe, non è però entrata nel dettaglio su che fine ha fatto questo bimbo, nel senso se ha abortito spontaneamente o ha deciso di interrompere la gravidanza.