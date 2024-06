Temptation Island 2024 quando è stato registrato: torna ad agosto

Temptation Island – Potrebbe essere un’intera estate di registrazioni per la produzione di Temptation Island 2024. Le voci di una doppia edizione, una dietro l’altra, come fu per la versione VIP e quella NIP si rincorrono sempre di più e senza smentita. Quindi lo scenario potrebbe essere un’edizione a giugno e luglio del programma condotto da Filippo Bisciglia e un’altra non prima di fine settembre inizio ottobre. In realtà lo scorso anno, prima di pianificare le registrazioni del reality girato all’Is Morus Relais, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset Pier Silvio Berlusconi aveva già annunciato una versione Winter del programma paventando però una location invernale. L’idea è poi caduta nel dimenticatoio e probabilmente si è pensato di dare spazio ad un doppio format sempre realizzato durante l’estate. Temptation Island 2024 è stato registrato tra il 6 giugno e il 30 del corrente mese data che, salvo slittamenti, dovrebbe essere quella della puntata del falò di confronto finale così da far coincidere la puntata un mese dopo con il reale tempo effettivo di 30 giorni dall’inizio dell’esperienza delle coppie in Sardegna. Conti alla mano, come rivelato anche dal settimanale CHI diretto da Alfonso Signorini, Maria De Filippi ha curato in prima persona le fasi finali di montaggio di Temptation Island 2024 guardando anche la maggior parte delle registrazioni. Non una novità per la conduttrice che già lo scorso anno era approdata a Cala Pula per fare un po’ da direttrice di produzione della trasmissione. Non solo durante le registrazioni ma anche nel corso della messa in onda del programma su Canale 5. Dunque rispetto a quando è stato registrato Temptation Island 2024 e le riprese montate in post produzione, la puntata risulta vecchia di massimo 10 gioni e non di più. Una bella sfida per tutto il team fatto di talento e passione che si occupa h24 di un programma molto complesso come quello condotto da Filippo Bisciglia.

Temptation Island 2024 le riprese ad agosto

In questo contesto di lavoro estenuante e soddisfacente allo stesso tempo, si inserisce una news dell’ultima ora diffusa da Lorenzo Pugnaloni. Potrebbe esserci Temptation Island Winter ma registrato ad agosto. Ci sarebbe quindi una doppia versione del reality condotto sempre da Filippo Bisciglia girato però nella stessa location, l’Is Morus Relais. Secondo alcune voci di corridoio le edizioni ravvicinate di Temptation Island nascono dall’esigenza di dividere tutte le coppie che hanno convinto pienamente la produzione. Per questo anche il reality che sarà registrato ad agosto non è VIP ma è sempre nella versione classica, quella NIP. Grande lavoro per Maria De Filippi che si ritroverebbe a dover gestire le ultime registrazioni di Temptation Island Winter e quelle delle prime puntate della nuova edizione di Uomini e Donne. Infatti come ormai da tradizione, il dating show inizia a metà settembre ma le puntate vengono registrate a fine agosto, stesso periodo in cui dovrebbero essere registrate le ultime puntate di Tempation Island Winter.