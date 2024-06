Temptation Island 2024 squalifica: chi coppia squalificata per atti gravi

Temptation Island – Chissà se a chi delle coppie di Temptation Island 2024 che ha ricevuto la squalifica andrà come per Ciro Petrone e la sua ex fidanzata Federica. Un bel bagno di popolarità, in un video diventato virale dell’attore di Gomorra sulle note di Como yo te amo di Raphael, che però è costato ai due fidanzati napoletani la rottura definitiva dopo l’uscita prematura di Ciro dal Grande Fratello. Lo spoiler arriva dalla combo Novella 2000 e Deianira Marzano e promette davvero un alto momento di televisione come piace ai milioni di telespettatori che attendono solo Filippo Bisciglia e i suoi “ho un video per te”. La coppia squalificata da Temptation Island 2024 è quella formata da Jenny e Tony e il motivo scatena già polemiche concrete. I due protagonisti del reality girato all’ Is Morus Relais sono stati agli occhi degli utenti, fin dalla presentazione social, abbastanza sospetti. Jenny Guardiano 26 anni profilo Instagram @extensionciglia è bellissima. Capelli neri e fisico da sballo non si fida del fidanzato dj, eterno Peter Pan Tony Renda, che ha 41 anni e quindi 20 piú di lei. Inoltre, le si sente oppressa dalla gelosia di lui. Tony avrebbe iniziato a corteggiare una delle tentatrici. Immaginiamo balli stretti stretti al chiaro di luna con un’avvenente single, complimenti a gogò che la fidanzata al falò dirà di non aver mai ricevuto dopo i video mostratele da Filippo Bisciglia. I più esperti sono convinti che i due concorrenti di Catania che hanno ricevuto la squalifica da Temptation Island 2024 non sono andati via per un bacio. Le anticipazioni parlano chiaro Jenny ha visto sicuramente un video del fidanzato Tony con atteggiamenti equivoci con una tentatrice, probabilmente il fidanzato è andato nella casetta della single senza telecamere ma non le ha dato un bacio, altrimenti la loro partecipazione al programma girato in Sardegna avrebbe avuto un altro epilogo. La ricostruzione attendibile ma non ufficiale vede Jenny furiosa dopo quanto visto chiedere un falò di confronto. Tentativo inutile perché Filippo Bisciglia le comunica che il falò non è stato accettato da Tony. A questo punto la fidanzata di Catania perde la testa e supera il cordone umano della sicurezza arrivando al villaggio dei fidanzati maschi per poter avere quel confronto che il dj 41 enne, con cui sta da tre anni, le avrebbe negato con l’obiettivo di conoscere meglio la sua tentatrice. Così termina la trasmissione per la coppia e viene annunciata la squalifica a Temptation Island 2024 per Tony e Jenny dopo 5 giorni di permanenza all’Is Morus Relais. Risultato un buco nell’acqua fronte sentimenti ma siamo certi un boom di viralità social con una canzone che non ci deluderà. È stato girato a Deianira Marzano l’indizio che ha fatto capire che chi è stato squalificato da Temptation Island 2024 sono i due partecipanti siciliani. Lei di lavoro fa le sopracciglia, si dice lashmaker, e avrebbe già detto da tempo alle sue clienti che è disponibile per gli appuntamenti.

Temptation Island chi sono le coppie squalificate

Nella storia del programma condotto da Filippo Bisciglia ci sono state molte intemperanze perdonate dalla produzione. In primo luogo sedie e oggetti lanciati per rabbia dai fidanzati, gesti forti che non sono mai stati sanzionati con la squalifica. L’edizione vip è stata foriera di colpi di scena, in principio fu Cristian Galella che fece il matto pur di poter salutare solo un attimo la sua futura ex moglie Tara. Non seminò la sicurezza e per la coppia che ha fatto la storia di Uomini e Donne non arrivó nessuna sanzione. Stesso discorso per Alex Belli e Delia Duran. L’ex iconico concorrente del Gf Vip voleva a tutti i costi raggiungere la moglie presa da un tentatore, senza riuscirci. In sostanza attualmente solo due coppie sono state squalificate da Temptation Island: Ciro Petrone e Federica e Jenny e Tony.