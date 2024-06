The Veil recensione serie Disney Plus: attori sì, sceneggiatura senza senso

Non è accompagnata dal clamore di altre serie in onda in queste settimane – come The Acolyte – La seguace, The Boys e House of Dragons – ma The Veil si candida lo stesso a essere uno dei prodotti più interessanti da vedere in streaming nel periodo attuale. Stiamo parlando del nuovo show arrivato il 26 giugno su Disney+, che ha come protagonista Elizabeth Moss (la Peggy Olsen di Mad Men e protagonista di The Handmaid’s Tale), scritta e diretta da Steven Knight (il creatore di Taboo e Peaky Blinders). La storia vede come protagonista un’esperta agente del MI6, Imogen Salter (Moss), che ha il compito di avvicinarsi sotto copertura a Adilah El Idrissi (Yumma Marwan), una donna francese sospettata di essere legata all’ISIS. Nel tentativo di sventare un possibile attentato terroristico, Imogen deve accompagnare Adilah in giro per il mondo, tra Istanbul, Parigi e Londra, per cercare di scoprire quali segreti nasconde l’altra donna.

The Veil ha sicuramente molti elementi d’interesse, che non mancheranno di attirare i fan dei thriller spionistici, orfani di serie come Homeland e Jack Ryan. Come ha spiegato la protagonista Elizabeth Moss, la serie è un dramma internazionale con molta azione e intrighi, in cui niente è come sembra. Ma allo stesso tempo The Veil gioca molto sul complicato rapporto tra le due protagoniste, amiche e nemiche al tempo stesso, in una sorta di ambiguo buddy movie. Il fatto che si tratti di una serie di spionaggio che ha però come protagoniste due donne è un altro interessante elemento di novità di questo prodotto. La trama è interessante, e la presenza alla scrittura di Steven Knight è generalmente una garanzia di successo. Bisogna però dire che, in questi primi giorni dalla sua uscita, The Veil non sembra aver ancora convinto pubblico e critica: su Rotten Tomatoes ha una percentuale di giudizi positivi del 54%, che scende al 49% se si considerano solo i voti degli spettatori, e addirittura al 38% guardando unicamente ai critici “top” registrati dal sito. Non differisce di molto il parere generale riportato dalla piattaforma Metacritic, che dà alla serie di Disney+ un voto medio di 52 su 100. Più clemente l’utenza di IMDB.com, secondo cui lo show di Steven Knight ha un voto medio di 6,4 su 10.

The Veil recensioni: gran prova di Elizabeth Moss

Piuttosto duro, ma esemplificativo di altre recensioni, il giudizio di Alan Sepinwall su Rolling Stone, che critica in particolare la debolezza della sceneggiatura. In particolare il sesto e ultimo episodio, scrive il giornalista, “è quasi del tutto senza senso, con i personaggi che prendono decisioni enormi apparentemente a caso”. L’opinione di Sepinwall, comunque, non trova tutti d’accordo: Brian Tallerico di Rogerebert.com ha definito la serie come molto coinvolgente, grazie a una scrittura efficace (anche se va detto che la sua recensione riguarda solo i primi quattro episodi dello show). In generale, le recensioni di The Veil sono ancora troppo poche per dare un giudizio completo sulla nuova serie di Disney+. In ogni caso, molti critici sembrano concordare positivamente sulla performance attoriale di Elizabeth Moss, qui alle prese con un personaggio molto diverso rispetto a quelli che l’hanno resa famosa. La critica e il pubblico hanno accolto favorevolmente anche i non pochi momenti d’azione della serie, ritenuti abbastanza godibili.