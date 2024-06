Un Posto al Sole Clara muore? Lo spoiler

Un Posto al Sole – È inutile che leggete le anticipazioni di Un Posto al Sole dall’1 al 7 luglio, tanto la risposta che cercate non la troverete: Clara muore o si salva? Ovviamente la RAI di certo non dà uno spoiler così importante riguardo al personaggio interpretato da Imma Pirone che solo nella puntata della sparatoria sotto il quadro della Madonna tra i vicoli del centro storico di Napoli ha totalizzato il 10% di share. Un picco per UPAS che potrebbe convincere gli sceneggiatori ad allungare il brodo sull’ex di Alberto Palladini. Sembrava già tutto pronto per l’ingresso della moglie di Edoardo Sabbiese nel programma di protezione testimoni in una località segreta insieme a suo marito, interpretato da Fiorenzo Madonna, a suo figlio Federico e alla bambina in arrivo. Qualcosa però, come da copione in ogni soap che si rispetti come quella di Palazzo Palladini, deve andare storto. Il boss nemico di Edoardo, Angelo Torrente, vuole Clara morta insieme alla bambina che porta in grembo per distruggere con una vendetta trasversale la vita di chi lo ha costretto in un bunker mettendo fine al suo nascente sodalizio criminale. Se Clara muore o no in Un Posto al Sole è un tema che nemmeno tra i corridoi del centro di produzione Rai di Napoli viene nominato. A differenza del passato, come per la morte di Susanna e quella di Rita Giordano, entrambe vittime della camorra in UPAS, le bocche sono serrate. Ci sono però due spoiler, su Facebook le pagine fan ne sono sicure: in Un Posto al Sole Clara muore perdendno anche la bambina. Un finale davvero tragico per il personaggio interpretato da Imma Pirone che dirà così addio dopo due anni al top al cast della soap ambientata a Palazzo Palladini. Gli esperti, invece, hanno un’altra succosa anticipazione di UPAS: Clara non muore e sventato da parte di Damiano la sparatoria ai suoi danni ordita da Angelo Torrente entrerà definitivamente nel programma di protezione testimoni. Insomma, un’altra volta gli sceneggiatori hanno inferto un duro colpo ad Alberto Palladini togliendo al personaggio l’unica gioia che gli resta nella vita, suo figlio Federico che non vedrà mai più.

Un Posto al Sole Clara muore? Il nostro pensiero

Noi della redazione di Contrataque ci siamo fatti un’idea. Personalmente lo storytelling del personaggio interpretato da Imma Pirone non ci piace e nonostante Alberto Palladini non sia questo grande uomo troviamo ingiusto che debba privarsi di suo figlio Federico. Tra l’altro narrativamente parlando è già da un po’ che la moglie di Edoardo Sabbiese appare inutile alle dinamiche soppiantata dall’esuberanza dell’amica Rosa che ha sicuramente uno spessore narrativo maggiore. Basti pensare che in poco tempo è riuscita ad entrare nella sigla di UPAS mettendo anche a rischio il posto di Raffaele. Secondo noi però c’è un dettaglio che mostra che Clara in Un Posto al Sole non muore: lei ha chiesto aiuto alla Madonna e mai gli sceneggiatori si potevano permettere di farla morire un secondo dopo mancando di rispetto ai cattolici.