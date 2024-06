Vite al Limite e poi: Julian e Cindy oggi dopo la puntata

Vite al Limite – Come ormai consuetudine alcuni protagonisti di Vite al Limite ritornano in un’edizione speciale del programma che racconta il percorso dei pazienti per dimagrire grazie al dott. Nowzaradan. Julian Valentine è uno dei personaggi maggiormente apprezzati tra coloro che hanno fatto parte della trasmissione in onda su Real Time e così è stato messo al centro di una puntata di Vite al Limite e poi. Prima che Julian chiedesse aiuto al Dr. Now, la sua vita ruotava intorno al cibo. La sua ormai ex moglie, Irma, doveva persino aiutarlo a fare la doccia. Durante la prima visita, Julian Valentine pesava 376 chili. Con il desiderio di riprendere il controllo della sua vita e di essere il marito che sua moglie desiderava e meritava, Julian era pronto a fare dei cambiamenti importanti. Oggi vive ancora a Houston dopo essersi trasferito da Tucson e continua anche a perdere peso. Sta ancora lavorando duramente per raggiungere il suo peso forma ma ha ottenuto un lavoro a tempo pieno, retribuito e con benefit, nel settore dell’assistenza tecnica. Un anno e cinque mesi dopo l’incontro con il Dr. Now, Julian e sua moglie Irma riuscirono ad adottare il figlio di sua sorella, Saamir, che all’epoca aveva circa 9 mesi. La coppia sembrava vivere un sogno e il paziente di Vite al Limite Julian proseguiva con grande entusiasmo il suo percorso per dimagrire. Basti pensare che dopo un anno aveva perso quasi 90 kg e quando è stato trasmesso Vite al Limite e Poi era riuscito ulteriormente a scendere di peso. Purtroppo però la sua vita gli ha riservato una brutta sorpresa. Durante il percorso di dimagrimento di Julian, lui e Irma si sono separati. L’uomo pare abbia voltato pagina con un’altra donna che si fa chiamare TenaciousMoon su TikTok ma dopo aver ricevuto alcuni commenti negativi, Julian di Vite al Limite ha deciso di rispondere e dire tutta la verità spiegando che è stata Irma a lasciarlo. Il botta e risposta è proseguito con l’intervento della nuova donna di Julian dicendo che non era il caso di attaccare il suo uomo e soprattutto criticando il comportamento della sua ex. Anche se non è chiaro cosa abbia portato Julian e Irma a separarsi e come si dividano il tempo con il figlio adottivo, il paziente prosegue nel suo percorso e continua a dimagrire.

Vite al Limite e poi: Cindy sorprende tutti

In Vite al Limite e poi si è parlato anche di Cindy Vela che all’epoca del suo incontro con il dott. Nowzaradan era costretta a letto a causa del peso. All’età di 8 anni era stata molestata da un amico di famiglia, che l’aveva spinta a mangiare emotivamente. Credeva che il suo molestatore avrebbe perso interesse per lei se fosse ingrassata e alla fine è rimasta intrappolata nella sua dipendenza alimentare, che è peggiorata dopo il divorzio dei suoi genitori. All’età di 30 anni, Cindy di Vite al Limite ha avuto problemi di salute mentale, ha sviluppato un linfedema (gonfiore dei tessuti) e il diabete. A causa della sua situazione precaria, l’amica Sandy la incoraggiò a cercare un aiuto professionale. Alla fine della sua esperienza in Vite al Limite Cindy aveva perso solo 19 kg. Prima di partecipare a Vite al Limite e poi Cindy aveva dovuto fare i conti con una serie di lutti. In pochi mesi aveva perso prima sua nipote Miranda Sue e poi il suo patrigno Raul Garcia. Come si vede dallo speciale dedicato a lei, Cindy Vela di Vite al Limite ha iniziato davvero a perdere peso e pare continui a farlo. Non ha pubblicato foto a figura intera che potessero dare ai follower indizi sul suo peso attuale, ma tutti sperano che Cindy riesca nel suo intento, possa proseguire il suo percorso e che stia davvero bene con sé stessa.