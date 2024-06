Temptation Island 2024 ascolti prima serata: paragone col passato

La prima puntata di Temptation Island è ormai andata agli archivi. Non sono mancti i colpi di scena, com’era lecito attendersi: e così la serata è trascorsa tra le scenate di Alessia, che ha chiesto addirittura due falò di confronto prima di definire il suo fidanzato Lino “str**z, con tanto di messaggio scritto sulla sabbia a caratteri cubitali, così tanto per farlo sapere bene anche al pubblico da casa. E come Lino, che segue ogni mossa delle tentatrici così anche Tony, fidanzato di Alessia, con i due che hanno messo nel mirino la bella Karina con atteggiamenti che avranno lasciato sgomenti i tanti telespettatori incollati davanti alla tv ieri sera. Com non citare, poi, il cazzotto alla bottiglia d’acqua di Raul. Insomma davvero per tutti i gusti, con gli italiani che non sono rimasti certo delusi dalla prima serata dell’attesa nuova edizione nel viggio dei sentimenti. Ed a giudicare i risultati, è stato un vero e proprio successo. Ben 3.248.000 spettatori con lo share del 24.9% hanno guardato la prima puntata. Numeri che hanno solo confermato quanto sia stata geniale la scelta di Mediaset: attendere il primo giorno utile senza gare dell’Europeo per vincere la prima serata e sbancare l’auditel. Ed il dato – di fatto una televisione su quattro era sintonizzata su Canale 5 – può sicuramente far gongolare Maria De Filippi, 61 anni, e naturalmente il conduttore Filippo Bisciglia, 47 anni. Se la partenza è stata decisamente positiva per il programma, va anche aggiunto come vi sia stato un leggero calo rispetto all’anno scorso: la prima puntata dell’edizione 2023, infatti, fece registrare 3.5 milioni di spettatori con il 26,1% di share. Nella scorsa stagione, però, Temptation Island si scontrava con le repliche di Blanca su Rai 1 che fecero registrare il 14.3% di share e 2.433.000 spettatori. Quest’anno, invece, la rete ammiraglia della Rai ha proposto Noos – L’Avventura della Conoscenza, programma di Alberto Angela, 62 anni che ha avuto come ospite speciale l’attore Russell Crowe, 60 anni, che ha riscosso il 13.6% di share con 2.032.000 spettatori.

Temptation Island media ascolti di questi anni

Temptation Island ha comunque conquistato la prima serata, con Canale 5 che torna a prmeggiare dopo le serate difficili dovute alle gare degli Europei trasmesse dalla Rai che, naturalmente, hanno conquistato ma maggior parte di fetta del pubblico. Lo share fatto registrare in questa puntata, considerate anche le rilevazioni dal 2022, è il secondo più alto mai registrato per una puntata d’esordio. Il botto fu realizzato proprio nel 2023, quando la trasmissione tornò dopo un anno di stop. Evidentemente l’attesa era stata davvero tanta per i telspettatori. Se, invece, consideriamo i valori assoluti, la puntata d’esordio più vista fin qui è quella del 2020, andata in onda il 2 luglio che ottenne 3.698.000 spettatori ed il 21.6% di share, seguita a ruota da quella del 2021 con il 21% di share. Per quanto riguarda la media delle 11 edizioni, invece, quella del 2023 resta l’edizione più vista, con una media del 26,45%, un dato di fatto mai raggiunto nelle edizioni precedenti. L’anno d’esordio, infatti, fece registrare il 23,48% mentre la seconda stagione del programma fu quasi un flop, con il 16,11%. Nel corso degli anni, poi, i telespettatori sono aumentati, dal 17,61% della terza edizione al 19,41% della quinta fino al 22.63% del 2018 e 23.53% del 2020.