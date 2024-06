Tim Summer Hits 2024 è in diretta o registrata?

Televisione – L’appuntamento immancabile per l’estate in musica sulla TV di Stato è Tim Summer Hits. Quest’anno il programma è condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu e sembra proprio una sorta di allenamento in vista di Sanremo 2025 che vede al timone proprio il conduttore toscano. Il padrone di casa di Tale e Quale Show sostituisce Stefano De Martino prima e Nek poi che negli ultimi anni si sono avvicendati accanto alla confermatissima rossa di Radio2. Altra novità di Tim Summer Hits 2024 è il cambio di sede infatti da quest’anno va in onda su Raiuno e non più su Raidue come avvenuto fin dal debutto. Un grande riconoscimento per una delle manifestazioni musicali più apprezzate dell’estate che ormai è sempre più popolata da live sullo stile Festivalbar. Tim Summer Hits 2024 è registrato e non in diretta con una formula molto particolare, tipica di questi format. Il team, inteso come squadra, di lavoro che ha esperienza nel settore organizza i cantanti in scaletta facendo in modo che il gruppo di canzoni proposte abbia un minutaggio pari al blocco TV. Detto in parole povere il Tim Summer Hits 2024 è sì registrato ma pensato come se fosse in diretta, per questo anche l’occhio più attento non se ne accorge. Un piccolo stratagemma per rendere ancora più coinvolgente la manifestazione che raduna ogni anno migliaia di persona a Piazza del Popolo a Roma e in altre piazze d’Italia. Sono quattro le serate e quindi le puntate che vedremo su Raiuno ogni venerdì dal 29 giugno al 19 luglio ad eccezione della seconda puntata in onda di domenica 7 luglio. Rispetto alla messa in onda, i concerti sono avvenuti in quattro serate consecutive dove si sono alternati circa 70 cantanti.

Tim Summer Hits 2024 quando è stato registrato

Come avete capito quindi il Tim Summer Hits 2024 è stato registrato circa un mese prima della messa in onda delle puntate. C’è parecchia distanza tra lo show degli artisti che vedete alternarsi sul palco con Andrea Delogu e Carlo Conti perché a differenza degli scorsi anni si trattava di una manifestazione itinerante ed erano in programma diverse tappe in location differenti che quindi richiedevano maggiore tempo per gli spostamenti e di conseguenza per la registrazione. Dunque lo schema è il seguente: la prima puntata del Tim Summer Hits 2024 è stata registrata l’11 giugno; la seconda puntata in onda eccezionalmente di domenica 7 luglio ed è stata registrata il 12 giugno; la terza puntata di Tim Summer Hits 2024 che andra in onda il 12 luglio è stata registrata esattamente un mese prima, infine l’ultima puntata in programma il 19 luglio è la messa in onda del live del 14 giugno.