Ludovica Pagani chi è fidanzata El Shaarawy: il giallo figlio

Ludovica Pagani e El Shaarawy stanno insieme da oltre 5 anni assurgendo a coppia giovane tra le più longeve del mondo del calcio attuale. Fronte gossip la bionda dal fisico statuario è più famosa dell’attaccante della Nazionale italiana. Diventata famosa per una gaffe sulla classifica di Serie A nel 2016 ha saputo sfruttare la cresta dell’onda mediatica. Dalla gavetta a Bergamo TV e a Telelomabardia per Ludovica Pagani in qualità di “Leonarda” con gli Autogol (comici social) si sono aperte le porte del mondo digitale fronte calcio. Di lí per la futura fidanzata di El Shaarawy è stato un crescendo di popolarità macinando visualizzazioni e follower. Ospitate come opinionista a TikiTaka, programma condotto da Pier Luigi Pardo, presenza fissa per il Milan a Quelli che il calcio, subito dopo essere stata conduttrice di Sportitalia voluta da Michele Criscitiello. E pensare che inizialmente il sogno da bambina dell’influencer era quello di studiare Giurisprudenza e fare la criminologa. Ludovica Pagani ha 29 anni di età ed è nata il 25 giugno del 1995 sotto il segno zodiacale del Cancro. Nata e cresciuta a Bergamo, dove ha frequentato il Liceo Linguistico della città, la conduttrice di Casa Pagani non si è fermata al diploma come titolo di studio: si è trasferita a Milano dove si è laureata in Management all’Università Statale. Oggi Ludovica Pagani non è solo la fidanzata di El Shaarawy o l’amica di Elettra Lamborghini. Ha un suo programma YouTube, è speaker radiofonica di 105 e RDS, soprattutto è influencer da quasi 5 milioni di follower su Instagram. Nel corso degli anni la 29enne bergamasca ha postato foto di ogni tipo senza però mai “sfruttare” la sua vita privata. Le foto sono per lo più legate a sponsorizzate, in costume e outfit eleganti, di rado la si vede accanto ad uomo. Nella vita sentimentale della Leonarda degli Autogol ci sono stati Marco, fidanzato non famoso, e un flirt con il cantante Federico Rossi del duo Benji e Fede. Il profilo Instagram della fidanzata di El Shaarawy è @ludovicapagani. Con il calciatore di origini egiziane la bionda influencer si sono conosciuti ad una serata in discoteca a Milano, una frequentazione lunga e privata. L’ufficialità del fidanzamento è arrivata solo al compleanno di lei, ricorrenza che, dopo 5 anni d’amore, l’attaccante della Nazionale Italiana adora ancora festeggiare a dovere con fiori e tenerezze. Sembra che in passato la coppia calciatore giornalista sportiva sia andata in crisi, il motivo sarebbe stato il flirt di lei con Michele Morrone durante una pausa di riflessione con il suo Stephan. Voce, questa, che non ha fondamento.

Ludovica Pagani e il figlio di El Shaarawy

Una piccola curiosità su Ludovica Pagani riguarda i suoi esordi in carriera: quando era a Telelomabardia come conduttrice su Instagram la corteggiavano in direct molti calciatori, ma lei non ha mai risposto. Chissà se tra questi fan c’era anche il giocatore ex Milan. C’è una leggenda, invece, che viaggia riguardo a Stephan El Shaarawy e di riflesso anche su Ludovica Pagani. Ormai quasi dieci anni fa diversi media di gossip riportavano le voci di una convivenza segreta tra l’attaccante di origini egiziane e la sua fidanzata dell’epoca, Ester Giordano, che non piaceva alla mamma di lui, rea di essere troppo mondana. All’epoca si parlò di un figlio in arrivo per El Shaarawy, poi il silenzio assoluto. Sintomo che erano solo dicerie.