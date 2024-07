Anticipazioni Temptation Island cambio giorno? C’entra la Rai

La prima puntata di Temptation Island non ha certo deluso le aspettative, anzi: sugli scudi senza dubbio Alessia che ha subito dovuto fare i conti con il suo fidanzato Lino, decisamente attratto – tanto per usare un eufemismo – dalla tentatrice Karina. Video su video, quasi a raffica, per un inizio di programma davvero complesso per la giovane partecipante. E la prossima puntata, la seconda in palinsesto, già si preannuncia come ricca di sorprese e novità. Intanto il viaggio nei sentimenti delle sette coppie prosegue ed è grande la curiosità per scoprire quale coppia abbandonerà per prima Relais Is Morus, il resort in Sardegna, a Santa Margherita di pula che ospita i protagonisti. Giovedì 4 luglio 2024 andrà in onda la seconda puntata ma presto la trasmissione potrebbe cambiare giorno. Mediaset sta infatti valutando lo spostamento del programma a causa dell’Italia. Gli Azzurri di Luciano Spalletti, eliminati da Euro 2024 mestamente agli ottavi di finale, non sono più un “pericolo” per gli ascolti. E così non è escluso che Temptation Island possa tornare al suo giorno d’origine, il lunedì, com’è sempre andato in onda. Valutazioni in corso, dicevamo, anche perché la prima puntata ha fatto registrare ascolti davvero positivi: 3.248.000 di spettatori per uno share del 24.9%, il secondo più alto per una prima puntata di Temptation Island.

Temptation Island 2024 anticipazioni: perché è stata squalificata una coppia

Giovedì, quindi, andrà in onda la seconda puntata di Temptation Island. Una coppia è stata squalificata dopo appena cinque giorni per aver preso in giro la redazione: la rivelazione è arrivata dall’esperto di gossip Biagio D’Anelli che ha spiegato come i due protagonisti avrebbero preso in giro la redazione della Fascino, la società produttrice del reality. Insomma, una sorta di messa in scena da parte dei due per partecipare al programma. La menzogna, però, ha avuto vita decisamente breve: scoperti dalla produzione sono stati infatti allontanati. Un vero e proprio caos quindi. E sui social è già partito il toto-nomi, con due coppie finite nel mirino: quella formata da Tony e Jenny oppure quella composta da Alessia e Lino. Ed ancor prima delle messa in onda, peraltro, circolava anche la voce di una fidanzata che avrebbe infranto il regolamento: elusione della vigilanza ed attraversamento del villaggio irrompendo nella parte dedicata agli uomini. Un gesto per rivedere il suo fidanzato, un po’ come accadde nella scorsa edizione con Ciro Petrone quando fu vinto dalla nostalgia per la sua compagna. Un’edizione, insomma, che si preannuncia davvero turbolenta con tantissimi colpi di scena.