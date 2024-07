La passione turca recensione serie Netflix

Televisione – Le serie turche stanno vivendo un periodo di eccezionale fortuna, presso il pubblico italiano, e questo genere di ambientazioni ha alla fine sedotto anche Netflix. Il successo straordinario ottenuto da Terra amara negli ultimi anni su Canale 5 ha spianato la strada a tante altre nuove produzioni anatoliche arrivate nel nostro paese, ma la nota piattaforma di streaming ha preferito sfruttare questo trend a modo suo, con un show che è in realtà una co-produzione.

Il titolo dello nuova serie di Netflix è La passione turca, e come si può intuire dal titolo si tratta di un prodotto ambientato in Turchia. Tuttavia, la serie è ufficialmente spagnola originariamente da Atresmedia per la rete iberica Antena 3. D’altronde, se su Mediaset le serie turche vanno per la maggiore, su Netflix spopolano ormai da tempo proprio quelle spagnole, per cui questa nuovità dell’offerta della piattaforma può essere un buon punto d’incontro tra le due cose.

La passione turca è una miniserie in 6 episodi creata da Irene Rodríguez e diretta da Iñaki Peñafiel, con protagonisti Maggie Civantos (Vis a vis) e Ilker Kaleli. La sceneggiatura è tratta dall’omonimo romanzo erotico di Antonio Gala uscito nel 1993, e già trasposto al cinema l’anno seguente da Vicente Aranda, con lo stesso titolo. La passione turca segue Olivia, professoressa d’arte spagnola, che si sveglia in un ospedale di Istanbul dopo essere stata in coma in seguito a un tentativo di suicidio. Olivia è accusata dalla polizia turca di collaborare con una rete di contrabbando di opere d’arte, di cui fa parte anche Yaman, il suo amante.

La serie spagnola è arrivata di recente su Netflix, ma originariamente è andata in onda su Antena 3 tra il 9 maggio e il 13 giugno scorsi. La passione turca mescola dramma sentimentale e un poco di mistero: la storia originale del romanzo di Gala è stata infatti aggiornata e adattata ai tempi moderni. Non solo trasferendola dai primi anni Novanta a oggi, ma anche aggiungendo la sottotrama thriller inesistente nell’opera originale. Un tocco che rende senza dubbio la serie più godibile per un largo pubblico, con tocchi di mistero e adrenalina che potrebbero attirare anche chi generalmente non è interessato agli shw di genere sentimentale.

La passione turca attori promossi

La stampa spagnola ha parlato bene soprattutto dell’interpretazione della protagonista Maggie Civantos, che ha saputo tratteggiare un bel personaggio, attorno a cui ruota tutta la serie. La giornalista Charlotte Davies ha raccontato su El Mundo come l’attrice spagnola 40enne si è calata nel personaggio, studiandone anche alcuni aspetti che restano marginali in scena (ad esempio, ha preso lezioni di twerking e danza moderna). Maggie Civantos ha descritto La passione turca come un prodotto che riflette su temi moderni come quello delle relazioni tossiche. Al momento non si trovano online ancora molte recensioni della serie, ma i primi giudizi degli utenti su portali come IMDB.com non sono troppo positivi, con una media voto che si aggira attorno al 5 su 10.