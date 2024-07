Enrique Balbontin chi è il comico della battuta su Ilicic

Euro 2024, i campionati continentali di calcio in corso di svolgimento in Germania, prosegue a passi spedito verso la finale: si sono chiusi gi li ottavi di finale ed ora sono rimaste in otto a giocarsi l’accesso alle semifinali e, quindi alla finale che decreterà la Nazionale Campione d’Europa che nell’albo d’oro prenderà il posto dell’Italia. Tra le gare più intense sicuramente al primo posto c’è la sfida tra Portogallo e Slovenia, finita ai calci di rigore che hanno premiato i lusitani. Le lacrime di Ronaldo dopo il rigore sbagliato nei tempi supplementari hanno fatto il giro del mondo, così come l’ingresso in campo di Josip Ilicic, 34 anni, ex Atalanta, proprio per aiutare la nazionale balcanica. E proprio l’ingresso n campo dell’ex Palermo, Fiorentina ed Atalanta tra le altre, è stato anche un momento di profonda indignazione che ha coinvolto la Gialappa’s Band. Com’è noto, Ilicic ha sofferto di depressione nel periodo Covid: si trovata, nel 2020, a Bergamo, in forza all’Atalanta e tutti ricordano quanto la città lombarda sia stata colpita e sferzata dalla pandemia. Un momento di difficoltà estrema per il calciatore che non tornò più in cmpo in quella stagione, lasciando addirittura l’Italia per rifugiarsi in Slovenia, il suo Paese natìo. Ebbene, quella storia è emersa attraverso una freddura di poco gusto da parte del comico Enrique Balbontin, 55 anni. “Su Ilicic, sarebbe bello che dopo aver vinto la depressione, battesse un rigore, lo sbaglia e si suicida” la battuta che ha creato indignazione non solo ai tanti telespettatori che seguivano il programma ma anche agli altri due comici della band che hanno preso le distanze. Lo stesso Balbontin si è poi scusato, sostenendo come conosca bene il tema della depressione, avuta anche dal padre.

Enrique Balbontin, dagli inizi alla Gialappa’s show

Nato a Genova il 1° novembre 1968, è un cabarettista e comico principalmente ma anche un conduttore televisivo. Celebre per le sue lezioni sul dialetto savonese, è laureato in Giurisprudenza all’Univeristà di Genova. Nato da madre italiana e padre spagnolo, Balbontin inizia nel genovese a fare il comico: nel 1997 collabora con i Cavalli Marci e la visibilità gli permette di essere scritturato per diversi spettacoli. Nel 1998 il suo lavoro si sposta in trasmissioni radiofoniche mentre lo sbarco a Zelig arriva nel 2000 con il gruppo La notte dei Fufu creato l’anno prima con Andre Ceccon, 66 anni. Nel 2001 partecipa al programma di Rai 2 Bulldozer e nella stagione successiva il pubblico lo vede invece in Colorado Cafè, portato lì da Diego Abatantuono, 69 anni, che lo nota e decide di scritturarlo. Nel 2004 diventa anche autore con il suo primo libro mentre l’anno successivo è al cinema con “Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo… me” di Diego Abatantuono. Insieme ad Andrea Ceccon da qualche anno conduce “torta di riso” programma in onda su AXN dove sono commentati i video amatoriali divertenti. Ha partecipato anche ad alcune puntate de “Lo Zoo di 105” mentre dal maggio del 2023 è stabilmente nel gruppo di comici del GialappaShow in onda su TV8. Sempre insieme ad Andrea Ceccon fa parte del gruppo “Ragazzi Cin Cin”.