Un Passo dal Cielo 3 come finisce: il finale cambiato

Il forestale più famoso d’Italia, la serie leader di ascolti sulla Rai con protagonista Terence Hill, 85 anni, nei panni di Pietro, una guardia forestale ed Enrico Ianniello, 53 anni, che interpreta Vincenzo Nappi, vice questore di Polizia. Il riferimento è naturalmente a “Un Passo dal cielo”, la fortunata serie che nella terza stagione è stata trasmessa in Italia per la prima volta in prima serata dall’8 gennaio al 16 marzo 2015. Le vicende si legano e si intrecciano intorno ai personaggi principali, alle prese con casi di polizia che si snodano in Alto Adige, nel comune di San Candido. Protagonista principale il Lago di Baires, lì dov’è costruita la palafitta dove abita Pietro. Lago che è una delle mete turistiche attrattive più famose del luogo. E nei pressi è stata costruita la caserma dove poliziotti e forestali lavorano a stretto contatto. Nella terza stagione, girata nel 2014, ovviamente non vi sono riferimenti all’accorpamento dei forestali ai Carabinieri, stabilito con il D. lgs. 19 agosto 2016 numero 177. In tale Decreto, infatti, è stata disposta l’unificazione all’Arma dei Carabinieri del Corpo Forestale dello Stato che, quindi, dall’1° gennaio 2017 ha smesso di esistere come corpo di polizia autonomo, trasferendosi nel neocostituito Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri.

Un passo dal cielo 3 un finale diverso

In “Un Passo dal Cielo 3” compare per la prima volta Eva, una modella spagnola simpatica interpretata da Rocío Muñoz Morales, 36 anni, attrice, conduttrice ed ex modella, attuale moglie di Raoul Bova, 52 anni, dalla quale ha avuto due figlie. La Morales, nel corso delle stagioni, poi intreccerà anche una storia sentimentale con il vice questore Vincenzo Nappi con i due che diventeranno genitori anche della piccola Carmela. In questa stagione vediamo anche Manuela Nappi, la sorella minore del vice questore interpretata da Giusy Buscemi, 31 anni, che poi diventerà una delle protagoniste principali nella settima stagione. Come finisce Un Passo dal Cielo 3 nasconde un retroscena. I telespettatori assisteranno al fidanzamento tra Vincenzo ed Eva, con il poliziotto che si dichiarerà alla bella spagnola nonostante l’ostracismo della madre della donna ma anche un addio di un personaggio principale. E’ Pietro – alias Terence Hill – che lascia definitivamente la serie. il forestale parte per il Nepal lasciando una lettera indirizzata a Roccia – Francesco Salvi, 71 anni – in cui saluta le sue amate Dolomiti e le affida al suo storico braccio destro della Forestale. Un passo dal cielo 3 aveva però un finale differente o almeno sembra. Si vocifera infatti, tra i corridoi della Rai, che Terence Hill sarebbe dovuto morire durante il salvataggio di alcuni turisti. Si è poi deciso di avere una linea più soft per l’amato Don Matteo. Nel cast di Un Passo dal cielo 4 lo sostituisce Daniele Liotti.