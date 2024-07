Una voce per Padre Pio 2024 è in diretta o registrato?

Stasera in prima visione su Rai 1 viene trasmesso il programma Una Voce per Padre Pio e ci si chiede se è registrato e perché si può donare. La location è Pietralcina, dove si tiene ormai da 25 anni l’evento di beneficenza nato da un’idea di Enzo Palumbo e condotto quest’anno da Mara Venier che sostituisce Carlo Conti. Sul palco allestito in Piazza Santissima Annunziata in scaletta tanti grandi cantanti e ospiti dello spettacolo: Albano, Rita Pavone, Fausto Leali, Orietta Berti, Maninni, Ermal Meta, Jasmine Carrisi, Raf, Mario Biondi e anche l’attore Vinicio Marchioni. Gli artisti sono accompagnati dall’Orchestra Suoni del Sud, diretta dal maestro Alterisio Paoletti. L’ormai consueto evento televisivo celebra attraverso la musica Padre Pio, il celebre frate cappuccino fatto Santo da Papa Giovanni Paolo II nel 2002. Conosciuto anche come Pio da Pietralcina, anche se il suo vero nome era Francesco Forgione, era nato nel 1887 nella cittadina campana vicino Benevento, e divenne molto noto durante la vita tra i fedeli cristiani in Italia. Il protagonista di Una Voce per Padre Pio 2024 resta dunque il Santo. Morto nel 1968, ha continuato a essere molto venerato anche in seguito, venendo infine prima beatificato e poi fatto santo dalla Chiesa. Durante la trasmissione di Rai 1 non si farà, però, solo musica e spettacolo, ma ci sarà spazio pure per parlare della vita e delle opere del Frate Cappuccino, a cui è appunto dedicato l’evento. Contestualmente è stata organizzata anche quest’anno una raccolta fondi per sostenere i progetti di Una Voce per Padre Pio Onlus, un’associazione che si occupa di sostegno alle persone in difficoltà sul territorio italiano ma anche in Africa. Per contribuire alla raccolta fondi è possibile donare 2 euro inviando un sms solidale al numero 45531 da cellulare o da 5 e 10 euro da rete fissa. Nonostante si possa donare, Una Voce per Padre Pio 2024 è stato registrato non è in diretta. Si può fare perché la grafica viene inserita in un secondo tempo in post produzione, non creando nessun tipo di problema alla registrazione.

Una voce per Padre Pio 2024 quando è stato registrato

Una voce per Padre Pio 2024 è stato registrato addirittura il 5 giugno scorso a Pietralcina, dunque un mese prima della messa in onda televisiva. Il concerto di stasera su Rai 1 dedicato al Santo di Benevento, seppellito a San Giovanni Rotondo, si tratta di un evento che si è già svolto, anche se quella di questa sera sarà la sua in tv. Rispetto agli altri anni c’è infatti una super chicca al riguardo. La trasmissione condotta da Mara Venier andrà nuovamente in onda in replica nella prima serata di domenica 28 luglio. Dunque un bell’appuntamento di beneficenza che avrà un doppio spazio sulla rete ammiraglia della Rai.