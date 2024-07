Lino Temptation Island 2024: il fratello è un cantante famoso

Chi l’avrebbe mai detto che Lino Giuliano di Temptation Island 2024 in coppia con Alessia sia foriero di notizie. No non sono le sue esuberanze con le tentatrici, in questo caso, ad essere sulla cresta dell’onda quanto il suo passato e la sua famiglia. Nel video di presentazione su Witty TV il napoletano è stato molto corretto e non ha fatto pubblicità ad una sua attività collaterale oltre al lavoro di barbiere. Sui social si sa si scopre tutto e così se ne è venuto lo stesso a conoscenza. Il fratello di Lino di Temptation Island 2024 è Giuliano, un famoso cantante neomelodico. Tra i suoi più grandi successi in questo genere musicale molto diffuso in Campania e nel Sud Italia ci sono Ora c’è lui, Me Faje Male e soprattutto Guagliò in coppia proprio con il fratello Lino oggi partecipante di Temptation Island 2024. Ovviamente il social su cui è più forte il cantante Giuliano non può che essere più che Instagram Tiktok. Il suo nome d’arte è Giuliano mentre il vero nome è Mirko (cognome Giuliano), è nato a Palermo. Scorrendo i video è possibile anche vedere quando suo fratello Lino cercava anche lui di percorrere i primi passi da neomelodico duettando diversi successi di Giuliano come Sultante p n’ora. Oggi il fidanzato di Alessia ha preferito lasciare questa carriera e chissà se sull’onda del successo del reality all’Is Morus Relais non decida di tornare di nuovo a fare musica. In realtà girano anche delle polemiche sul suo passato da artista. C’è chi con grandi pregiudizi sul genere neomelodico ha affermato che da un “soggetto del genere” non si poteva aspettare un passato diverso e chi ha notato qualche video un po’ più complesso dal punto di vista etico. Su TikTok sono di tendenza negli ultimi anni i cosiddetti “malessere” ovvero fidanzati molto gelosi che impediscono alle proprie compagne di fare qualsiasi cosa. Ad esempio uscire con le amiche o indossare un vestito scollato.

Lino e Alessia Temptation Island 2024: ipotesi coppia fake

Lino di Temptation Island 2024 su Instagram e TikTok ha pubblicato, prima della partecipazione al programma, un video che giocava proprio sul suo essere un malessere. Per questo in tanti credono che in realtà abbia architettato tutto per crearsi il personaggio e avere subito visibilità. L’ipotesi viene supportata anche da un altro video, questa volta di Alessia diventato subito virale dopo la prima puntata di Temptation Island 2024. La donna inquadra Lino che soffia le candeline di una torta di compleanno che ha questa scritta “vorrei tornare indietro a quando ti incontrai e…andarmene”. Dopo aver soffiato le candeline Lino svela la parte finale nascosta appositamente “andarmene” rimanendo esterrefatto. Anche in questo caso i tanti sui social sospettano che Lino e Alessia di Temptation Island 2024 abbiano architettato tutto in funzione della loro partecipazione. Un’altra piccola curiosità che aumenta i dubbi sulla coppia è il lavoro di Lino che a quanto pare, secondo alcune segnalazioni, non è quello del barbiere. A quanto pare è stato visto più volte in un fast food di Napoli mentre lavorava come driver.