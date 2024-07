Temptation Island 2024 tentatore Carlo: che reazione di Manuela Carriero

C’è anche una vecchia conoscenza dei pomeriggi di Canale 5 nelle serate della rete ammiraglia di Mediaset. In Temptation Island 2024 tra i tentatori c’è anche Carlo Marini. Il pubblico sicuramente se lo ricorderà per essere già apparso in tv a Uomini e Donne, in qualità di corteggiatore. Imprenditore nel settore finanziario e immobiliare di 28 anni, originario di Fermo, Carlo Marini ha partecipato alla più recente stagione di Uomini e Donne. Durante il programma condotto da Maria De Filippi ha corteggiato la tronista Manuela Carriero, ma senza grande successo. I due infatti non hanno mai legato particolarmente, e alla fine la donna ha lasciato il programma senza aver scelto alcun uomo avendo comunque una preferenza particolare per Michele. Carlo è però subito tornato alla carica, e non con lei, ma in tv con Temptation Island 2024, dove nel nuovo ruolo di tentatore si è subito avvicinato a Martina De Ioannon, 26enne fidanzata che partecipa al programma con Raul. Il comportamento di Caro Marini nel reality non ha causato solo la reazione di Raul, bensì anche quella dell’ex tronista di Uomini e Donne che l’imprenditore marchigiano aveva corteggiato poco tempo fa, ovvero Manuela Carriero. La donna aveva a sua volta preso parte a Temptation Island, nella decima edizione (2021), assieme al suo fidanzato di allora Stefano Sirena, ma durante lo show la coppia si era separata e si era legata al tentatore Luciano Punzo che è poi diventato a sua volta un partecipante del Grande Fratello Vip.

Temptation Island 2024 Manuela Carriero pentita su Carlo Marini?

Manuela Carriero, personaggio televisivo 34enne originaria di Brindisi, è tornata a parlare del programma di Canale 5 proprio per commentare sui suoi canali social l’apparizione del suo ex corteggiatore Carlo. Solo un breve semplice commento: “Sono contenta per lui!” ha scritto Manuela, dopo aver detto che sapeva della sua presenza a Temptation Island. Qualche parola da parte sua anche sulla coppia in cui Carlo sembra stare cercando di insinuarsi: “Martina è bellina, mi piace tanto. Raul troppo geloso, povera Martina”. Non solo queste parole al miele ma anche una critica abbastanza severa da parte dell’ex tronista di Uomini e Donne. A IoRadio Manuela Carriero ha avuto una reazione particolare alla partecipazione del suo ex corteggiatore Carlo come tentatore di Temptation Island 2024. Alla pugliese è rimasta impressa una scena in particolare quella in cui lui ha avuto da ridire sui modi di Martina De Ioannon nel chiedergli di preparare un caffè. Manuela ha ritenuto Carlo un po’ brusco in quel frangente.