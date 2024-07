Tony Renda Temptation Island 2024 che lavoro fa e quanto guadagna

Una puntata è bastata per farne uno dei concorrenti maggiormente “attenzionati” della nuova stagione di Temptation Island. Impossibile non considerare Tony Renda che si è subito fatto notare non certo per motivi positivi. La sua fedeltà alla fidanzata Jenny Guardiano con cui partecipa al reality condotto da Filippo Bisciglia già vacillava prima dell’ingresso nei rispettivi villaggi. Sono bastati pochi minuti per confermare che a Tony di Temptation Island 2024 piacciono le donne e tanto. Sempre in giro per lavoro, è circondato da ragazze proprio per questo la curiosità attorno alla professione del catanese si è accesa fin dai primi minuti di trasmissione. Tony Renda di lavoro fa il deejay e il produttore musicale, attività che gli permettono di girare l’Italia e il mondo. Nato a Catania ha studiato Economia presso l’Università degli Studi di Roma, ma non sappiamo se si è laureato. Fa il deejay dal 1995, e dal 2000 è diventato un produttore, arrivando a collaborare con alcune delle più importanti etichette italiane. Questo lavoro ha dunque portato Tony Renda a diventare abbastanza popolare, soprattutto dalla fine degli anni Novanta, e non solo dentro i confini italiani. Risulta infatti piuttosto popolare anche in Spagna. La crescita della sua popolarità nell’ambito musicale gli ha permesso di arrivare a esibirsi in importanti locali italiani e stranieri. Tra i più noti, citiamo il Mocambo di Valentia, lo Space Kristal di Bucarest, il Paradiso di Amsterdam, l’Alcatraz di Milano, il The Queen di Parigi, e l’Odissea di Treviso. Oltre a questo, Tony Renda ha iniziato da qualche anno a collaborare con il parco divertimenti siciliano Etnaland, e da qui anche con MSC Crociere e Costa Crociere.

Tony Renda Temptation Island 2024: il lavoro causa dei tradimenti

L’attività da deejay di Tony Renda permette al fidanzato di Jenny di guadagnare circa 8000 euro al mese considerando che sia in estate che in inverno si trova spesso dietro la consolle. Stiamo dunque parlando di un personaggio abbastanza noto, anche se non popolarissimo. Non è dunque difficile credere alle parole della sua fidanzata Jenny, secondo cui è spesso in giro per lavoro ed entra spesso in contatto con varie donne. Alcune di esse lo hanno anche contattato sui social mandandogli delle loro foto, e a una di essere almeno Tony Renda avrebbe risposto in maniera abbastanza inequivocabile. A questa accusa specifica, però, il deejay catanese ha risposto che il suo profilo Instagram era stato hackerato. Almeno inizialmente perché subito dopo entrato all’Is Morus Relais ha confessato di aver tradito più volte Jenny perché quando è solo a lavoro si trasforma e diventa un’altra persona. Nello specifico ha spiegato di avere un’altra personalità che lui ha definito Mr Hyde.