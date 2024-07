Temptation Island 2024 Luca Bad che lavoro fa: è Vip!

Che colpo a Temptation Island 2024 fronte popolarità musicale. Luca Bad ha una doppia identità e un lavoro non di certo da poco. Il fidanzato in coppia con Gaia nel programma condotto da Filippo Bisciglia è nato nel 1992, ha 32 anni ed è originario di Brindisi, in Puglia, anche se oggi vive a Riccione. Il concorrente ha una grande carriera nella sua professione principale e in ascesa. Il lavoro di Luca di Temptation Island 2024 è quello del rapper, come spiega anche sul suo profilo Instagram da oltre 19.000 follower. Ha iniziato la sua carriera musicale nel 2006, quando aveva solamente 14 anni, ed è arrivato a esibirsi in numerose dance hall e jam del Salento. Ha riscosso un successo crescente, ampliando il suo pubblico e l’importanza dei suoi palchi. Luca Bad nel 2014 ha pubblicato il suo primo EP, Fuori dagli schemi, completamente autoprodotto. Dal 2016 ha iniziato a collaborare con la nota radio nazionale M2O, realizzando sigle e jingle per l’emittente, ed è poi entrato tra i guest del progetto Salento Calls Italy, che gli ha permesso di esibirsi dal vivo accanto ad artisti come Boomdabash, Sergio Sylvestre e Sud Sound System.

Temptation Island 2024 Luca e l’ultimo album

Insomma, Luca Bad è una sorta di “concorrente vip”, in questa edizione di Temptation Island 2024. Il fidanzato di Gaia nel 2017 ha debuttato anche al Samsara Beach, una delle location musicali estive italiane più amate, e nello stesso anno ha pubblicato il suo primo album, Total Black. Il lavoro di Luca di Temptation Island 2024 lo ha portato anche ad un album che contiene alcuni featuring prestigiosi con Terron Fabio dei Sud Sound System, Mama Marjas e Puccia degli Après La Classe. Bad come rapper da quattro anni è in giro per l’Italia e l’Europa con il tour party urban Vida Loca, che gli ha consentito di diventare abbastanza noto anche al di fuori dei confini nazionali. Il vero cognome di Luca di Temptation Island 2024 è Giglio, Bad è il suo nome d’arte. C’è però un’altra piccola curiosità sul suo lavoro. Spesso sul web, a causa dell’omonimia, viene scambiato per Luca Giglio della Juventus. Si tratta di un allenatore e scouting che opera nel settore giovanile bianconero che ovviamente non c’entra nulla con il programma condotto da Filippo Bisciglia.